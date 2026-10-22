Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Isack Hadjar: Max Verstappen habría ganado el GP de Singapur por más margen en un Ferrari

Isack Hadjar cree que Red Bull no tenía el coche más rápido en el Gran Premio de Singapur

Lydia Mee

Publicado: 22 oct 2026, 19:52

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Peter Fox

Isack Hadjar ha argumentado que Red Bull no tenía el coche más rápido en el Gran Premio de Singapur, y cree que su compañero de equipo Max Verstappen habría ganado por un margen mayor si hubiera estado pilotando un Ferrari.

Verstappen llega al Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana tras dos victorias consecutivas en el Gran Premio de Baréin en Malasia y el Gran Premio de Singapur. El neerlandés dominó el fin de semana de carrera en el Marina Bay Street Circuit, logrando la pole position tanto para la carrera sprint como para el gran premio, y ganando ambas carreras.

Pero, al hablar en la rueda de prensa de pilotos en Austin, Hadjar restó importancia a las sugerencias de que la escudería de Milton Keynes tenga ahora el coche más rápido de la parrilla.

"No, porque creo que el coche sigue siendo muy difícil de conducir. En Malasia fue dominante, pero no creo que en Singapur fuera el coche más rápido."

Cuando se le insistió sobre por qué, dado que el tetracampeón había ganado por 7,3 segundos al segundo clasificado, Charles Leclerc, Hadjar añadió: "Eso es lo que creo. Creo que si pones a Max Verstappen en el Ferrari, habría ganado la carrera con más margen. Así que esa es mi opinión."

Hadjar dijo que Verstappen aprovechó al máximo cada ventaja que tenía, en lugar de depender del ritmo de su monoplaza Red Bull.

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"Logró la pole por media décima. Ferrari no tenía neumáticos nuevos en la carrera, no en los blandos, así que esto también tiene un efecto", explicó el piloto franco-argelino. "Puso todas las posibilidades de su lado, marcó la diferencia en la Q3 y eso fue suficiente."

Curiosamente, Oscar Piastri de McLaren, que acompañó a Hadjar en la rueda de prensa, dijo que las mejoras introducidas por Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán fueron "muy fuertes" y que se había convertido en "el coche más consistentemente rápido" en las últimas carreras.

A falta de seis rondas, Red Bull ocupa la cuarta posición en el campeonato de constructores, siete puntos por detrás de McLaren, tercero. Verstappen también es cuarto en la clasificación de pilotos con 221 puntos, acercándose a Lewis Hamilton, tercero con 229 puntos, y Hadjar es octavo con 97 puntos.

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