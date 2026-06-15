"No soy una máquina": Isack Hadjar critica el procedimiento de salidas de Red Bull

Los pilotos de Red Bull han estado teniendo problemas con sus arrancadas desde el comienzo de la temporada. Aunque ha habido algunas salidas fuertes ocasionales, Max Verstappen e Isack Hadjar han seguido sufriendo de lanzamientos inconsistentes, a menudo perdiendo varias posiciones al arrancar.

Otros equipos que experimentaron problemas similares a principios de año parecen haber encontrado soluciones. Mercedes, en particular, ha logrado un progreso significativo, ya que Kimi Antonelli estaba entre los peores en las salidas durante las primeras rondas del campeonato, perdiendo posiciones regularmente al arrancar. El equipo parece haber encontrado una solución, con el italiano logrando salidas consistentemente limpias durante los últimos tres fines de semana de carrera.

En Red Bull, sin embargo, el problema sigue siendo una gran preocupación, y el procedimiento de salida parece demasiado complicado para que los pilotos lo ejecuten de forma fiable.

El problema volvió a quedar en evidencia en Barcelona, donde Hadjar sufrió una arrancada desastrosa. Tras clasificarse sexto y colocarse directamente detrás de su compañero de equipo en la parrilla, el francés cayó hasta la 14.ª posición después de una mala salida, perdiendo ocho puestos solo en la carrera hasta la curva 1.

Aunque se recuperó para terminar sexto, Hadjar describió su salida en Barcelona como una "pesadilla" e instó a Red Bull a abordar el problema lo antes posible, argumentando que los equipos rivales han dado a sus pilotos un sistema mucho más manejable con el que trabajar.

"Solo necesitamos trabajar en nuestras salidas, porque simplemente sí, no es posible seguir así", dijo a F1 TV. "Cada fin de semana de carrera es la misma historia. Hoy fue una pesadilla, pero todo el fin de semana estuve teniendo problemas. Realmente es el punto en el que tenemos que trabajar porque todos han progresado, pero yo fui hacia atrás [otra vez]. Así que sí, el procedimiento es demasiado difícil. La ventana es demasiado pequeña."

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Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Luego amplió sobre el problema en la zona mixta, sugiriendo que la precisión requerida por el sistema actual de Red Bull es irreal.

"No lo sé, hombre", dijo cuando le preguntaron qué causó la mala arrancada. "Es que todo el fin de semana ha sido así para mí.

"Creo que de las seis salidas de práctica que tuvimos durante todo el fin de semana esa fue la peor. Y tenía que pasar en la parrilla. Me calé dos veces, algo que nunca hice en toda la temporada. Así que sí, tenemos que solucionar estos problemas porque el procedimiento es demasiado complicado.

"No soy una computadora, no soy una máquina, no puedo ser preciso al 0.0001%. No está funcionando."

Mekies: Es parte del proceso de aprendizaje

El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, dice que los problemas del equipo en las salidas están relacionados con el desafío de encontrar la ventana óptima de funcionamiento para su nueva unidad de potencia, confirmando en la práctica la valoración de Hadjar de que la ventana actual es demasiado estrecha para que los pilotos ejecuten el procedimiento de manera consistente.

Sin embargo, no llegó a indicar si una solución es inminente.

"Ya sabes, no tuvimos una buena salida", dijo Mekies al hablar de la carrera de Hadjar. "Hasta ahora hemos tenido salidas débiles esta temporada. Ya sabes, es parte del primer año como fabricantes de unidades de potencia. Aprendimos que hay muchas cosas que necesitamos mejorar y resolver entre el lado del chasis y el lado de la PU.

"Sin duda, lo hemos estado diciendo, tenemos una muy buena unidad de potencia. Pero es una unidad de potencia que también tiene una ventana muy estrecha. Y hay muchas áreas en las que además te complicas un poco más la vida.

"Así que es parte del proceso de aprendizaje como primer año."