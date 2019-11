Irvine: intentaba entender cómo Schumacher podía ir tan rápido

GP de Gran Bretaña 1994, DURO CASTIGO

2 / 11

Foto de: LAT Photographic

En la carrera disputada en Silverstone el 10 de julio de 1994, Schumacher adelantó a Damon Hill durante la vuelta de formación. Los comisarios de carrera decidieron sancionarle con un 'stop and go' que el alemán no cumpliría en el plazo determinado de cinco vueltas. Al no hacerlo, le mostraron la bandera negra que lo descalificaba. Seis vueltas después de la bandera negra, Schumacher entró a boxes a cumplir la sanción e incluso terminaría la carrera en segunda posición. Benetton argumentó que todo fue un malentendido, aunque no consiguieron convencer a la FIA que castigó al equipo con medió millón de dólares de multa, mientras que Schumacher fue sancionado con dos carreras.