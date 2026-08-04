George Russell debe "ordenar su cabeza" para la lucha por el título de F1
Rob Smedley cree que George Russell debe dejar de darle demasiadas vueltas a la lucha por el título de 2026 y redescubrir su ritmo natural para cerrar la brecha con su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli.
El exingeniero de carrera de Formula 1 Rob Smedley ha sostenido que George Russell está "pensando demasiado" en su desafío por el título de 2026, instando al piloto de Mercedes a recuperar su "estado de fluidez" en medio de una creciente desventaja de puntos respecto a su compañero de equipo Kimi Antonelli.
Durante un episodio del podcast High Performance Racing junto al exdirector del equipo Alpine Otmar Szafnauer y el presentador Jake Humphrey, Smedley analizó la creciente brecha entre los dos pilotos de Mercedes y la dinámica interna del equipo de Brackley.
"Tienes que estar en un estado de fluidez, ¿verdad? Ahí es donde está Kimi ahora mismo. Kimi está en un estado de fluidez, y simplemente lo hace de forma muy, muy natural. Cuando se sube al coche, rinde, no piensa demasiado. Por lo tanto, no sobreactúa al volante, y simplemente le está saliendo," explicó Smedley.
Añadió: "No puedes estar pensándolo demasiado. Y si observo a George desde fuera y escucho también lo que está pasando, creo que él lo está pensando demasiado, francamente.
George Russell, Mercedes
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"No hay duda, y este es un mensaje para George. No hay duda de que puedes conducir un coche de F1. No hay absolutamente ninguna duda en el mundo. Que Kimi sea una décima más rápido o una décima más lento es irrelevante, ¿verdad? Tiene que ordenar su cabeza porque ahí es donde están ahora el tiempo por vuelta, los puntos y este campeonato mundial, no en su pilotaje."
Después de ganar el Gran Premio de Australia que abrió la temporada y la carrera sprint de China, Russell era fácilmente uno de los favoritos al título de 2026. Pero una racha de forma impresionante de su compañero de equipo adolescente y algo de mala suerte para el británico permitieron a Antonelli ampliar su ventaja en el campeonato de pilotos.
Tras la primera mitad de la temporada, Antonelli lidera la clasificación con 219 puntos. El siete veces campeón Lewis Hamilton ocupa el segundo puesto con 169 puntos y Russell es tercero con 160 puntos.
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