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Fórmula 1 GP de Mónaco

La insalubre razón por la que Verstappen no se tiraría a la piscina de Red Bull si gana en Mónaco

Max Verstappen ha descartado unirse a las tradicionales celebraciones en la piscina de Mónaco de Red Bull después de recordar un incidente que lo dejó asqueado

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen ha descartado categóricamente cualquier posibilidad de zambullirse en la famosa piscina de hospitalidad de Red Bull al recordar un incidente de una temporada anterior que le dejó asqueado.

Durante años, la espectacular Red Bull Energy Station ha sido el centro de las celebraciones del equipo de Milton Keynes después del Gran Premio de Mónaco. La tradición consagrada por el tiempo de que el personal del equipo y los pilotos se lancen a la piscina ha proporcionado algunas de las fotos más icónicas del campeonato; vienen a la mente las celebraciones de Daniel Ricciardo en 2018.

Pero Verstappen ha descartado rotundamente cualquier posibilidad de seguir los pasos de anteriores ganadores de Red Bull en Mónaco.

Cuando el compañero de equipo de Verstappen, Isack Hadjar, confirmó que saltaría a la piscina si ganaba el domingo, bromeando, "Voy desnudo", Verstappen explicó por qué él no lo haría.

"Así que el año pasado, vi a un tipo literalmente quitarse los calcetines, ¿verdad? Y ya sabes que a veces, cuando tienes calcetines, dejan residuos, esas pequeñas pelusas azules o lo que sea. Metió los pies en el agua, con la pelusa en los pies", dijo en un video publicado en la cuenta de Instagram de Red Bull.

 

"Así que si ganas, buena suerte. Te estaré mirando, pero no voy a saltar al agua."

Verstappen ha ganado previamente el Gran Premio de Mónaco en dos ocasiones, en 2021 y 2023. El neerlandés ocupa actualmente el séptimo lugar en la clasificación de pilotos con 43 puntos tras las cinco primeras rondas. Esperará poder suponer una amenaza para Ferrari, que se espera que sea fuerte en las calles de Monte Carlo.

El equipo de Maranello encabezó la tabla de tiempos en las dos primeras sesiones de entrenamientos, y Kimi Antonelli, de Mercedes, fue el más rápido en la FP3. Verstappen terminó la FP1 y la FP2 en tercer lugar y la FP3 en quinto.

 

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