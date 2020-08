Ingresos de F1 caen de 620 millones de dólares a 24 mdd por COVID-19

La compañía atribuye tradicionalmente esos ingresos a las carreras que se disputan en ese periodo, pero este año esas competencias no se llevaron acabo ya que el calendario sufrió modificaciones por la pandemia por COVID-19. En 2019, siete carreras, exactamente un tercio de la temporada, tuvieron lugar en el segundo trimestre del año.

Para 2020, el único ingreso registrado oficialmente durante ese mismo periodo fue un patrocinio que no estaba vinculado a las fechas de grandes premios.

Después de registrar una ganancia de $ 14 millones en el periodo de abril-junio de 2019; después de los pagos a los equipos y la caída de los ingresos, la Fórmula 1 registró una pérdida de 136 millones.

De manera significativa en su informe, Liberty confirmó que los 10 equipos de la parrilla no recibieron dinero entre abril y junio de 2020, y señalaron que “no se registraron gastos de pago a los equipos, ya que dichos pagos se reconocen de manera prorrateada a medida que las carreras del calendario van teniendo lugar”.

Aunque se registrará un nivel decente de ingresos en el periodo de julio-septiembre, gracias a que se celebran 10 carreras en el calendario modificado, aún serán significativamente menor que los obtenidos el año pasado.

Estos ingresos solo incluirán las tarifas de transmisión por televisión y el patrocinio. Los ingresos por concepto de pago de derecho por organizar carreras se han eliminado. Actualmente, la F1 paga a los circuitos como Silverstone para celebrar competencias sin público.

Liberty señaló: “Dado que no se llevaron a cabo eventos durante el segundo trimestre de 2020, los ingresos fueron limitados, y las principales entradas de capital de F1 acreditadas en el período consistieron solo en los elementos de los contratos de patrocinio asociados con derechos no relacionados con grandes premios”.

“No se acreditaron tarifas de pago por albergar carreras ni tarifas de transmisión. De manera similar, otros ingresos de la F1 disminuyeron debido a que no se obtuvieron ingresos del Paddock Club y otras actividades de producción televisiva o que se basan en los eventos”.

Liberty agregó que sus costos disminuyeron "principalmente debido a que no se llevaron a cabo carreras y al aplazamiento de gastos no críticos", además de que "F1 implementó ciertas medidas de reducción de costos en el segundo trimestre, incluida la eliminación o aplazamiento de gastos no esenciales, reducciones de salario y menores acumulaciones de bonificaciones”.

“F1 también utilizó permisos de vacaciones respaldados por el gobierno (del Reino Unido) con respecto a aproximadamente el 50% de sus empleados base durante períodos variables. Se espera que los costos de personal vuelvan a niveles más normales en el tercer trimestre, ya que la mayoría del personal con licencia regresó al trabajo antes del comienzo de la temporada de F1”.

En el informe de Liberty, el jefe de la F1, Chase Carey, no hizo mención específica de las cifras financieras, hablando del comienzo de la temporada el mes pasado.

"Estábamos emocionados de volver a la pista en julio y ahora hemos completado cinco carreras de lo que esperamos será una temporada de 15 a 18 grandes premios".

“Durante el descanso, continuamos impulsando el negocio al implementar un límite de costos menores para la temporada 2021, pero también anunciamos nuevos acuerdos de transmisión y patrocinio”.

“Volvimos a comprometernos con determinación anunciando nuestra plataforma #WeRaceAsOne, que soporta nuestras estrategias de sostenibilidad, diversidad e inclusión comunitarias”.

“#WeRaceAsOne se lanzó como una iniciativa para promover nuestros esfuerzos de sostenibilidad, para unirnos contra el racismo, en la lucha contra el COVID-19 y para abordar aún más la desigualdad y la diversidad en la F1. Estamos agradecidos con la FIA, los equipos, los promotores, nuestros empleados y otros socios clave que hicieron posible este regreso a las carreras”.