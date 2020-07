Todo lo que necesitas saber de la F1 2020

Foto de: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Las carreras volverán a acabar con bandera a cuadros agitada por una persona. Tras una confusión durante el final del GP Canadá de 2018, cuando la modelo invitada Winnie Harlow cometió un error al agitar la bandera a cuadros, la FIA decidió utilizar unos paneles de luces para dar por finalizadas las carreras. Pues bien, el plan no salió del todo perfecto y los problemas volvieron en el GP Japón, cuando los pilotos recibieron el aviso de que se acababa la carrera una vuelta antes de lo que deberían. Por eso, en 2020 será nuevamente una persona quien dé por finalizadas las carreras.

Los equipos suelen ser muy cuidadosos con no exponer detalles de sus coches a los rivales. En la pretemporada, esa premisa se intensificó para dar la menor ventaja posible a los curiosos o mecánicos de otros equipos. Ahora, desde los test de invierno de 2020, los equipos no podrán tapar sus monoplazas en el paddock, boxes, pitlane o parrilla. Según el comunicado de la FIA donde se informó de ese ajuste, la intención es "hacer más atractivos estos eventos tanto para los medios como para los aficionados". Hasta 2019 esa norma aplicaba sólo a los grandes premios.

Cambio al sistema de pesaje para evitar sanciones innecesarias

En otro de los cambios de reglamento para 2020, los pilotos ya no serán penalizados cuando no se detengan en el pesaje. Esta polémica normativa levantó quejas durante 2019, porque los pilotos y equipos alegaban que la fuerte sanción no iba acorde a la infracción cometida (al saltarse el pesaje eran obligados a salir desde el fondo de la parrilla el domingo).