Resultados completos del sábado del GP de Hungría de F1 2026
Repasa todos los resultados que dejó el sábado del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Hungaroring.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Fórmula 1 - GP de Hungría - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|16
|
1'17.207
|S
|204.276
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.012
1'17.219
|0.012
|S
|204.245
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.238
1'17.445
|0.226
|S
|203.649
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.272
1'17.479
|0.034
|S
|203.559
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.477
1'17.684
|0.205
|S
|203.022
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.518
1'17.725
|0.041
|S
|202.915
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.553
1'17.760
|0.035
|S
|202.824
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.649
1'17.856
|0.096
|S
|202.573
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+1.074
1'18.281
|0.425
|S
|201.474
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|18
|
+1.479
1'18.686
|0.405
|S
|200.437
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Fórmula 1 - GP de Hungría - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|10
|
1'17.456
|S
|203.620
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.170
1'17.626
|0.170
|S
|203.174
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.347
1'17.803
|0.177
|S
|202.711
|4
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.416
1'17.872
|0.069
|S
|202.532
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.472
1'17.928
|0.056
|S
|202.386
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.793
1'18.249
|0.321
|S
|201.556
|7
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.904
1'18.360
|0.111
|S
|201.271
|8
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.937
1'18.393
|0.033
|S
|201.186
|9
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.989
1'18.445
|0.052
|S
|201.052
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+1.183
1'18.639
|0.194
|S
|200.556
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.309
1'18.765
|0.126
|S
|200.236
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.388
1'18.844
|0.079
|S
|200.035
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.571
1'19.027
|0.183
|S
|199.572
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|11
|
+1.649
1'19.105
|0.078
|S
|199.375
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.278
1'19.734
|0.629
|S
|197.802
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|15
|
+2.352
1'19.808
|0.074
|S
|197.619
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Fórmula 1 - GP de Hungría - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|4
|
1'18.277
|S
|201.484
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.379
1'18.656
|0.379
|S
|200.513
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|7
|
+0.449
1'18.726
|0.070
|S
|200.335
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.453
1'18.730
|0.004
|M
|200.325
|5
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.477
1'18.754
|0.024
|S
|200.264
|6
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.519
1'18.796
|0.042
|S
|200.157
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|7
|
+0.579
1'18.856
|0.060
|S
|200.005
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|4
|
+0.614
1'18.891
|0.035
|S
|199.916
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.707
1'18.984
|0.093
|M
|199.680
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.792
1'19.069
|0.085
|S
|199.466
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.884
1'19.161
|0.092
|S
|199.234
|12
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.956
1'19.233
|0.072
|S
|199.053
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.464
1'19.741
|0.508
|S
|197.785
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.494
1'19.771
|0.030
|S
|197.710
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.733
1'20.010
|0.239
|S
|197.120
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+1.849
1'20.126
|0.116
|S
|196.834
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.956
1'20.233
|0.107
|S
|196.572
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.344
1'20.621
|0.388
|S
|195.626
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.381
1'20.658
|0.037
|S
|195.536
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+2.382
1'20.659
|0.001
|S
|195.534
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+2.609
1'20.886
|0.227
|S
|194.985
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+3.045
1'21.322
|0.436
|S
|193.940
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Hungría - 3° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|20
|
1'17.939
|S
|202.358
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.117
1'18.056
|0.117
|S
|202.054
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.129
1'18.068
|0.012
|S
|202.023
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.352
1'18.291
|0.223
|S
|201.448
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.499
1'18.438
|0.147
|S
|201.070
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.602
1'18.541
|0.103
|S
|200.807
|7
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.717
1'18.656
|0.115
|S
|200.513
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+1.004
1'18.943
|0.287
|S
|199.784
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.149
1'19.088
|0.145
|S
|199.418
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|24
|
+1.221
1'19.160
|0.072
|S
|199.236
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.399
1'19.338
|0.178
|S
|198.789
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.784
1'19.723
|0.385
|S
|197.829
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.956
1'19.895
|0.172
|S
|197.404
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|30
|
+2.116
1'20.055
|0.160
|S
|197.009
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|18
|
+2.356
1'20.295
|0.240
|S
|196.420
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|14
|
+2.373
1'20.312
|0.017
|S
|196.379
|17
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+2.454
1'20.393
|0.081
|S
|196.181
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+2.994
1'20.933
|0.540
|S
|194.872
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|15
|
+3.360
1'21.299
|0.366
|S
|193.995
|20
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|17
|
+3.467
1'21.406
|0.107
|S
|193.740
|21
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|13
|
+3.574
1'21.513
|0.107
|S
|193.485
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|1
|
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