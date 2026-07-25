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Fórmula 1 GP de Hungría

Resultados completos del sábado del GP de Hungría de F1 2026

Repasa todos los resultados que dejó el sábado del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Hungaroring.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

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Fórmula 1 - GP de Hungría - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 16

1'17.207

S 204.276
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.012

1'17.219

0.012 S 204.245
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.238

1'17.445

0.226 S 203.649
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.272

1'17.479

0.034 S 203.559
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.477

1'17.684

0.205 S 203.022
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.518

1'17.725

0.041 S 202.915
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.553

1'17.760

0.035 S 202.824
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 14

+0.649

1'17.856

0.096 S 202.573
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+1.074

1'18.281

0.425 S 201.474
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 18

+1.479

1'18.686

0.405 S 200.437
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Fórmula 1 - GP de Hungría - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 10

1'17.456

S 203.620
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 14

+0.170

1'17.626

0.170 S 203.174
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.347

1'17.803

0.177 S 202.711
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 8

+0.416

1'17.872

0.069 S 202.532
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.472

1'17.928

0.056 S 202.386
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.793

1'18.249

0.321 S 201.556
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.904

1'18.360

0.111 S 201.271
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.937

1'18.393

0.033 S 201.186
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

+0.989

1'18.445

0.052 S 201.052
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+1.183

1'18.639

0.194 S 200.556
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+1.309

1'18.765

0.126 S 200.236
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.388

1'18.844

0.079 S 200.035
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.571

1'19.027

0.183 S 199.572
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 11

+1.649

1'19.105

0.078 S 199.375
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+2.278

1'19.734

0.629 S 197.802
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 15

+2.352

1'19.808

0.074 S 197.619
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Fórmula 1 - GP de Hungría - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 4

1'18.277

S 201.484
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.379

1'18.656

0.379 S 200.513
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 7

+0.449

1'18.726

0.070 S 200.335
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.453

1'18.730

0.004 M 200.325
5 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.477

1'18.754

0.024 S 200.264
6 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+0.519

1'18.796

0.042 S 200.157
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 7

+0.579

1'18.856

0.060 S 200.005
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 4

+0.614

1'18.891

0.035 S 199.916
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 8

+0.707

1'18.984

0.093 M 199.680
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.792

1'19.069

0.085 S 199.466
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.884

1'19.161

0.092 S 199.234
12 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.956

1'19.233

0.072 S 199.053
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.464

1'19.741

0.508 S 197.785
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+1.494

1'19.771

0.030 S 197.710
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+1.733

1'20.010

0.239 S 197.120
16 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+1.849

1'20.126

0.116 S 196.834
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.956

1'20.233

0.107 S 196.572
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+2.344

1'20.621

0.388 S 195.626
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+2.381

1'20.658

0.037 S 195.536
20 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+2.382

1'20.659

0.001 S 195.534
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+2.609

1'20.886

0.227 S 194.985
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+3.045

1'21.322

0.436 S 193.940
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Fórmula 1 - GP de Hungría - 3° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

1'17.939

S 202.358
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 22

+0.117

1'18.056

0.117 S 202.054
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 16

+0.129

1'18.068

0.012 S 202.023
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 24

+0.352

1'18.291

0.223 S 201.448
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.499

1'18.438

0.147 S 201.070
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.602

1'18.541

0.103 S 200.807
7 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 14

+0.717

1'18.656

0.115 S 200.513
8 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 17

+1.004

1'18.943

0.287 S 199.784
9 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 23

+1.149

1'19.088

0.145 S 199.418
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 24

+1.221

1'19.160

0.072 S 199.236
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 22

+1.399

1'19.338

0.178 S 198.789
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 20

+1.784

1'19.723

0.385 S 197.829
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+1.956

1'19.895

0.172 S 197.404
14 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 30

+2.116

1'20.055

0.160 S 197.009
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 18

+2.356

1'20.295

0.240 S 196.420
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 14

+2.373

1'20.312

0.017 S 196.379
17 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 17

+2.454

1'20.393

0.081 S 196.181
18 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 20

+2.994

1'20.933

0.540 S 194.872
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 15

+3.360

1'21.299

0.366 S 193.995
20 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 17

+3.467

1'21.406

0.107 S 193.740
21 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 13

+3.574

1'21.513

0.107 S 193.485
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 1

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