Hulkenberg ve Alfa Romeo como su última opción en F1

Aparte de Red Bull y Toro Rosso, que han confirmado que continuarán con sus cuatro pilotos, pero no en qué puestos, Alfa Romeo y Williams –donde Hulkenberg ya corrió en el pasado– son ahora los únicos equipos en la parrilla que no han confirmado sus alienaciones para 2020.

El futuro de Antonio Giovinazzi todavía está en el aire, a pesar de sus buenas actuaciones recientes. Hulkenberg es la alternativa obvia si el equipo suizo decide sustituir al italiano, al menos por sus fuertes vínculos con Fred Vasseur, jefe del equipo. La complicación es que Ferrari tiene poder de decisión en ese asiento.

No obstante, Hulkenberg dejó claro que ve al equipo suizo como posible futuro.

"¿Que si me veo allí? Sí", dijo el alemán.

A la pregunta de si está en conversaciones con ellos, respondió: "Por supuesto, hemos valorado todo".

Nichola Latifi tiene todas los números para pasar de reserva de Williams al asiento titular que dejará libre Robert Kubica, pero está pendiente de confirmar su Superlicencia. En cualquier caso, Hulkenberg dice que este es el momento equivocado para volver al equipo donde comenzó su carrera en la F1 en 2010.

"Creo que necesitan a alguien diferente", dijo. "Creo que no soy la persona adecuada, no soy el piloto adecuado para ellos".

Negó que su conclusión sobre el equipo de Grove estuviera relacionada con el dinero.

"No, no es eso. Es cuestión de dónde estoy yo en mi carrera y dónde están ellos, el momento oportuno, simplemente no creo que sea el momento adecuado para nosotros. Con el debido respeto al equipo, y he corrido con ellos y todo, pero no creo que eso vaya a suceder".

También minimizó la posibilidad de asumir un rol de piloto reserva con un equipo superior: "No, esa no es una opción".

Cuando se le preguntó si buscaría en otra categoría, dijo: “O tal vez puedo no correr por una temporada. Sinceramente, no lo sé en este momento. Depende de lo que pase aquí en F1, y una vez que tenga esa respuesta, veré otras opciones".

"Como he dicho, no quiero apresurarme en algo solo para correr. Tiene que ser algo que me guste, un desafío que me emocione. No he llegado a ninguna conclusión, todavía no hay una respuesta para eso".

Hulkenberg dice que no se arrepiente de su trayectoria en la F1, a pesar de que hasta ahora nunca ha dado el salto a un equipo líder.

"No me parece un asunto inacabado. He hecho mis cosas, realmente he rendido bien a lo largo de los años, de manera muy consistente. Muchas veces cuando estaba al límite, otras personas no fueron renovadas ni consiguieron un trabajo, y a mí aún me querían y me pagaban por conducir".

“Eso también habla de cierta calidad. Por supuesto, me gustaría tener un tipo diferente de récord, más puntos, un podio y victorias. Sé las razones por las cuales las cosas tal vez no fueron así, pero estoy en paz conmigo mismo, duermo bien por la noche. Me encantaría seguir corriendo, pero si no, entonces la vida sigue".

