Un "sorprendido" Hulkenberg temió haber dañado su auto

Hulkenberg, quien no pudo iniciar el GP de Gran Bretaña de la semana pasada debido a un problema de motor y sólo fue confirmado como sustituto de Sergio Pérez el viernes por la mañana, comenzará detrás del dúo dominante de Mercedes, Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.

Hulkenberg pasó la Q1 en el noveno lugar, pero sólo era 14° después de su primera vuelta rápida de la Q2 al haberse salido de la pista ligeramente en Becketts.

Sin embargo, luego se recuperó con un magnífico segundo lugar en la segunda salida para llegar a la sesión final, la Q3.

Su tercer lugar iguala el logro de su compañero de equipo de Racing Point Lance Stroll en Hungría el mes pasado.

"Los últimos siete, ocho días han sido una locura", dijo el alemán. "La semana pasada la emoción por volver, y luego la decepción el domingo, tan extremo todo. Este fin de semana me sentí mucho mejor en el auto obviamente, mucho más preparado".

"La clasificación fue difícil igual. En la Q2 me hice la vida un poco difícil, y estaba un poco asustado de haber dañado el auto".

"Y luego la Q3 fue bajar la cabeza y acelerar, dar lo que sea que tuviera. Un poco sorprendido para ser sincero, pero obviamente tengo una gran sonrisa en mi cara. Pero también mucho respeto por la carrera de mañana".

Hulkenberg admitió que la distancia de la carrera sería una prueba para su estado físico después del limitado tiempo de preparación que ha tenido desde el fin de semana pasado.

"Eso definitivamente va a doler un poco más, al no tener la experiencia de la semana pasada, y no haber pasado por los movimientos allí con la salida y todo, porque todavía me es nuevo con este auto. Pero haremos lo que podamos. Trataré de aprender rápido y de mantener el auto donde se merece estar".

Cuando fue preguntado si habían aumentado sus posibilidades de conseguir un asiento para el próximo año con su tercer puesto en clasificación, dijo: "Bueno, sólo es sábado, siempre está el domingo, obviamente, que es lo más importante. Definitivamente es uno de esos pequeños y agradables momentos, pero no es momento de celebrar todavía, porque mañana es el gran día".

Repasa las fotos de Hulkenberg en acción en Silverstone:

Galería Lista Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point celebra en Parc Ferme con Max Verstappen, Red Bull Racing y Daniel Ricciardo, Renault F1 1 / 49 Foto de: FIA Pool Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point 2 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point 3 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point 4 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point 5 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point 6 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point 7 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point 8 / 49 Foto de: FIA Pool Los monoplazas de Lance Stroll, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Lando Norris, McLaren MCL35, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Pierre Gasly, AlphaTauri AT01, en Parc Ferme 9 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Monoplaza de Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 en Parc Ferme 10 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Renault F1 y Nico Hulkenberg, Racing Point celebran en Parc Ferme 11 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing y el tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point celebran en Parc Ferme 12 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing y el tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point celebran en Parc Ferme 13 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point celebra en Parc Ferme 14 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Tercer puesto Nico Hulkenberg, Racing Point celebra en Parc Ferme 15 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 16 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 17 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 18 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 19 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 20 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 21 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 22 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 23 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 24 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 25 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 26 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 27 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 28 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 29 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 30 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 31 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 32 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point 33 / 49 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 34 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 35 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 36 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 37 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 38 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 39 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 40 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 41 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 42 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 y Romain Grosjean, Haas VF-20 43 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 44 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 45 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 46 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 47 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 48 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Racing Point RP20 49 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

