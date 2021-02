Hulkenberg lo pensó bien antes de reemplazar a "Checo" Pérez

"Checo" Pérez fue el primer piloto de Fórmula 1 en contraer COVID-19 el año pasado, lo que lo llevó a ausentarse en las dos carreras disputadas en Silverstone.

Para reemplazarlo, Racing Point -hoy llamado Aston Martin- convocó a Hulkenberg, un viejo conocido de la escudería que se encontraba disponible tras haber quedado fuera de la parrilla a finales de 2019.

A pesar de que nunca había conducido el monoplaza, el alemán estuvo entre los diez primeros en las tres sesiones de entrenamientos antes de clasificar 13°, quedando a menos de una décima de su compañero, Lance Stroll, en la Q2.

El domingo, sin embargo, problemas en el motor le impidieron a Hulkenberg tomar parte de la carrera, pero tuvo revancha en la siguiente ronda ya que continuó en el lugar de Pérez para el GP del 70° Aniversario, disputado también en Silverstone.

Hulkenberg clasificó en una fantástica tercera posición el sábado y el domingo finalizó séptimo en la carrera, un puesto por detrás de Stroll.

Sin embargo, a pesar que el Racing Point era uno de los coches más competitivos de la parrilla en ese momento, Hulkenberg contó en una entrevista con la publicación alemana GQ que para él no fue algo obvio aceptar el llamado de la escudería de Silverstone.

"En un primer momento, mucha gente me dijo que tenía que hacerlo absolutamente, pero también señalé enseguida que no estaba tan libre de riesgos. ¿Qué puedo perder? Si no lo consigo, estoy quemado y mis posibilidades de regreso para 2021 son peores. Pero, si no se arriesga, no se gana", analizó el piloto de 33 años.

"De todos modos, no había mucho tiempo para pensar. Así que me dije: vamos, hazlo, confía en ti y en tu talento. Además, el Racing Point era conocido por ser un buen coche el año pasado. Al fin y al cabo, soy un corredor de pura sangre, esa es mi pasión y mi oficio. La confianza en mis propias capacidades inclinó la balanza cuando lo sopesé", agregó.

Más tarde en la temporada Hulkenberg volvió a ser convocado por Racing Point para reemplazar a Stroll en octubre en el GP de Eifel disputado en Nurburgring, aunque esta vez debiendo tomar parte directamente de la sesión de clasificación, donde fue 20° y último, pero en carrera avanzó hasta el octavo lugar en un gran premio de condiciones cambiantes, lo que le valió ser elegido por los aficionados como el "Piloto del Día".

Si bien sus destacadas actuaciones con Racing Point no fueron suficientes para devolverlo a la parrilla en 2021 –Red Bull lo tuvo en cuenta antes de firmar finalmente a Sergio Pérez- se entiende que Hulkenberg podría tener un rol como piloto de reserva de Aston Martin esta temporada.