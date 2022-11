Hulkenberg está muy cerca de ser confirmado en Haas para la F1 2023

Como reveló Motorsport.com en septiembre, el nombre de Hulkenberg surgió como posible candidato de Haas después de que quedara claro que era poco probable que el equipo retuviera a Mick Schumacher.

El otro candidato principal era Antonio Giovinazzi, la opción preferida de Ferrari, el proveedor de motores del equipo, que anteriormente había influido para que Haas firmara a Schumacher.

El jefe de la escudería estadounidense, Guenther Steiner, siempre ha insistido en que Ferrari no tiene ninguna obligación contractual de colocar a un piloto en el equipo, aunque es evidente que había cierto margen de negociación entre las dos partes.

Giovinazzi, ex piloto de Alfa Romeo, ayudó a su caso con una sólida actuación en la FP1 para Haas en Monza, pero el italiano luego complicó sus posibilidades al estrellarse justo al comienzo de la sesión cuando tuvo una segunda aparición el viernes de Austin.

Aunque no nombró a Hulkenberg, Steiner confirmó en Interlagos el pasado fin de semana que se había tomado una decisión y que se confirmaría antes del GP de Abu Dhabi, asegurando que quien obtuviera el puesto pueda hacer el test de Pirelli el martes después de la carrera.

"Esperen el anuncio en algún momento de la próxima semana", dijo. "No les digo un día porque entonces todo el mundo estará esperando ese día. Llegará la semana que viene". Y agregó: "Sólo estamos resolviendo los detalles, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer".

Nico Hulkenberg, Aston Martin Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La llegada de Hulkenberg a Haas representará un notable regreso para el piloto de 35 años, cuya última temporada completa fue con Renault allá por 2019.

En 2020 hizo tres apariciones con Racing Point como piloto reserva, aunque en una de esas carreras no pudo tomar parte por un problema técnico. También disputó las dos primeras carreras de esta temporada con el rebautizado equipo Aston Martin después de que Sebastian Vettel quedara fuera por Covid-19.

Cuando se le preguntó a principios de este año sobre sus posibilidades de volver a un asiento en la F1, Hulkenberg dejó claro que había aceptado que podría no suceder.

"Me quedaré como piloto reserva de Aston, y estoy haciendo mis cosas para Servus TV", dijo. "Y más allá de eso, para ser honesto, no tengo la respuesta. Ni yo mismo lo sé. Pero no pasa nada. Estoy en un espacio mental totalmente bueno. Y estoy totalmente bien con eso, no es un problema urgente".

"Necesito encontrar algo en las carreras que realmente quiera hacer. Eso aún no ha llegado. Y puede que lo haga en los próximos meses, no lo sé".

"Pero estoy totalmente relajado y abierto al respecto. He tenido muchos, muchos años buenos de carreras. Si hay más por venir, genial. Pero no es que mi vida se detenga sin eso".

Sin embargo, consideraba que su experiencia puede seguir siendo útil para un equipo: "No hay mucha gente con la historia y la experiencia que yo tengo y que siga por aquí, o que corra en otros sitios, así que no hay tantas alternativas".

"Hay muchos chicos jóvenes en la F2, mucho talento por ahí. Pero obviamente no tienen experiencia en la F1 todavía".

