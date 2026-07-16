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Fórmula 1 GP de Bélgica

Hulkenberg pone fin a las especulaciones; así se pronuncia con claridad sobre su futuro en Audi

Desde hace semanas circulan especulaciones sobre la pareja de pilotos de Audi para 2027; ahora, el propio Nico Hülkenberg ha explicado por qué no tiene ninguna duda de que seguirá en el equipo.

Stefan Ehlen Benjamin Vinel
Publicado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

¿Seguirá Nico Hülkenberg pilotando para Audi en la Fórmula 1 en 2027? Justo antes del Gran Premio de Bélgica de 2026 en Spa-Francorchamps, el piloto alemán se ha pronunciado por primera vez de forma concreta al respecto.

Hülkenberg afirmó: "Las condiciones del contrato son claras. Por mi parte, al menos, no hay ninguna duda". Por eso, respondió con un rotundo "sí" a la pregunta directa de si volvería a correr para Audi en 2027.

Todo lo demás no son más que "las típicas habladurías del parón veraniego en la Fórmula 1": rumores y especulaciones en torno a la composición de las escuderías para el próximo año. Sin embargo, parte de estas especulaciones son de origen interno: los equipos suelen anunciar a sus pilotos para "varios años" sin especificar fechas concretas.

Hülkenberg también fue fichado en 2024 por "varios años". Ya ha completado, o completado parcialmente, dos de ellas: la temporada 2025 con Sauber y la actual temporada 2026 con Audi. Según sus declaraciones, en 2027 le espera al menos una temporada más con Audi en la Fórmula 1. (Resumen: pilotos y equipos para 2027)

En cualquier caso, no ha oído nada que indique lo contrario: "Sé que el equipo está muy satisfecho con Gabriel Bortoleto y conmigo", afirmó Hülkenberg. El jefe del equipo de Audi, Mattia Binotto, había respondido recientemente a una pregunta al respecto casi con las mismas palabras, aunque sin confirmar explícitamente a Hülkenberg y Bortoleto para 2027.

Más de la F1 :

Nico Hülkenberg: Audi aún necesitará tiempo

Ahora, Hülkenberg ha declarado que el proyecto de Audi se encuentra "aún en una fase muy inicial" y que sigue siendo necesario seguir trabajando en su desarrollo. "2026 es nuestro primer año juntos como equipo". En todo caso, lo único que quedaría libre en Audi sería, como mucho, el "puesto de piloto de reserva". Y es que el equipo oficial alemán aún no ha nombrado a ningún piloto de reserva oficial, sino que ha cedido a Paul Aron, procedente de Alpine, para las sesiones de los viernes.

En la pista, Audi ha sumado puntos en dos ocasiones hasta la fecha: Bortoleto se clasificó entre los diez primeros tanto en Melbourne como en Silverstone. Hülkenberg, por su parte, sigue a la espera de sus primeros puntos con Audi en la Fórmula 1. En la clasificación de constructores, la escudería ocupa, antes de Bélgica, el noveno puesto entre once equipos.

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