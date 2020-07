Hulkenberg: "El Racing Point es salvajemente rápido"

El piloto alemán fue el elegido por Racing Point para sustituir a "Checo" Pérez, que dio positivo por COVID-19 el jueves antes del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1.

Pero Hulkenberg solo pudo entrar en el paddock de Silverstone 10 minutos antes de que arrancasen los libres 1 en la mañana del viernes, debido a que fue entonces cuando estuvieron listos los resultados de su prueba por coronavirus.

El alemán no se había subido a un F1 desde el GP de Abu Dhabi de 2019, cuando terminó su relación con Renault, tras acabar el campeonato 14º, a 17 puntos de Ricciardo.

"Las últimas 24 horas han sido un poco especiales, locas y salvajes. A las 16.30 del jueves recibí la llamada, cogí el avión hasta aquí, me hice el asiento hasta las 2 de la mañana. A las 8 de la mañana ya estaba en el simulador durante una hora, hice un poco de trabajo de preparación. Así que fue una noche corta, pero mereció la pena", comentó Hulkenberg tras bajarse del RP20 por la tarde.

"Ha sido un gran esfuerzo por parte del equipo, quiero darles las gracias. El turno de noche que han hecho los chicos para adaptarme al coche y sentirme cómodo fue sensacional. Además, la FIA lo arregló todo súper rápido. Ha sido muy especial".

"No tuvimos muchísimo tiempo, porque tuve que pasar el test de la COVID-19 también. Pero hoy, cuando contaba de verdad, cumplimos con el programa. Fue como si me tirasen a una piscina con el agua fría. Creo que mi cuerpo lo notará mañana o pasado mañana. Es un enorme reto, pero no me lamento por ello".

Hulkenberg dejó de lado los planes para probar un GT en Nurburgring y se embarcó camino de Reino Unido el jueves por la tarde. Pero este viernes logró completar un total de 52 vueltas entre la FP1 y la FP2 y terminó séptimo la jornada, a 0,636 de su compañero, Lance Stroll, que lideró la segunda sesión.

"Se puede notar el enorme potencial del Racing Point; este coche es salvajemente rápido. No apreté con el neumático blando lo suficiente. Creo que tengo algo más en el bolsillo y necesito acostumbrarme mejor a ese compuesto. Pero en eso vamos a trabajar esta noche y trataré de sacar el máximo posible este fin de semana", apuntó sobre su experiencia al volante del llamado Mercedes rosa.

"Las fuerzas G son complicadas de entrenar, porque es algo único y muy especial. Aunque estoy en un estado físico decente, este tipo de fuerza G y especialmente aquí, en un circuito de alta velocidad... y encima con con 35ºC. Elegí el día más caluroso en Reino Unido hasta ahora. Tuve un poco de todo".

"Hay muchas caras conocidas aquí, así que eso te ayuda, sin duda, a sentirte cómodo en un lugar con gente que conoces. Eso es algo positivo. Intenté tomármelo con calma hoy, acostumbrarme a la velocidad del coche y a entenderlo. Es bastante diferente al del año pasado, cuesta adaptarse a todo y entenderlo. Pero tenemos más tiempo durante la noche y todo lo que puedo decir es que se va muy rápido aquí".

Las fotos del regreso de Hulkenberg a la Fórmula 1

