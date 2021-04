Hulkenberg y su chance en Red Bull: cuando Pérez ganó se acabó

Sin embargo, la historia pudo haber resultado muy diferente tal cómo él lo reveló en el programa Fórmula 1 Café de la televisora holandesa Ziggo Sport, donde Hülkenberg fue cuestionado de cuando tuvo una larga charla con Red Bull la temporada pasada para ocupar el segundo asiento del equipo, el cual fue finalmente para Sergio Pérez.

El alemán describió que las conversaciones estaban en marcha, pero todo se acabó cuando el mexicano logró su primera victoria en el circuito de Sakhir.

“Eso sucedió todo el segundo semestre del año pasado. Pero fueron las últimas dos carreras cuando Checo [Sergio Pérez] empezó a hacerlo realmente bien. Tuvo esa victoria en Barcelona (Hülkenberg se refiere a Bahréin). Después de eso se terminó”.

No es ningún secreto que el propio Max Verstappen tuvo su preferencia el año pasado. El holandés quería a Hülkenberg a su lado en Red Bull, pero al final el equipo eligió a Pérez como sucesor de Alex Albon.

Cuando Hulkenberg fue preguntado cómo miraba a Pérez en el asiento de Red Bull, él dijo en tono de broma: “no quiero mirar, porque lloraría. No pienso mucho en eso”.

A pesar de que prefiere no seguir la Fórmula 1 esta temporada, tendrá que hacerlo, porque no solo Hülkenberg es piloto de reserva de Aston Martin, también puede ser llamado para reemplazar a uno de los integrantes de Mercedes, aunque esa posibilidad es mucho menor ya que el equipo alemán también cuenta con Stoffel Vandoorne y Nyck de Vries.

“Mercedes es realmente un trabajo pequeño, por así decirlo. Eso es solo para unas pocas carreras. Stoffel y Nyck conducen la Fórmula E y el WEC, por lo que no están disponibles algunas veces al año. Así que para esas pocas carreras soy el hombre”.

Hülkenberg ha estado ahora en Brackley para preparar su asiento con Mercedes en caso de que sea necesario, pero este año su principal ocupación está en Aston Martin.

Al expresarse sobre su compatriota Sebastian Vettel dijo que al igual que Pérez no ha encontrado su camino con el equipo, pero no cree que eso le abra una oportunidad para tomar el asiento a lado de Lance Stroll.

"No, no lo creo. Creo que terminará la temporada allí. Pero todavía queda algo por hacer allí. Tardará un poco más y no se siente del todo bien, eso se puede ver en el cronómetro. Pero esa no es mi decisión”.

Aunque él quiere regresar a la máxima categoría no se aferra a esa opción: “si no puedo continuar en la Fórmula 1, entonces tengo que ver qué haré. Las carreras están en mí, lo extraño”.

GALERÍA: Nico Hulkenberg en sus actuaciones en 2020 con Racing Point

