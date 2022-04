Hulkenberg cree que Yeda será su carrera "más dura" en F1

Hulkenberg fue confirmado el jueves como sustituto de Vettel, afectado por el COVID, por segunda carrera consecutiva.

El piloto alemán clasificó en 18° posición para el GP de Arabia Saudí, solo por delante de Nicholas Latifi, quien tuvo un accidente en la Q1, y de Yuki Tsunoda, que no pudo marcar un tiempo de vuelta en la clasificación por un problema en su AlphaTauri.

Hulkenberg, quien iniciará 17° tras el retiro de Mick Schumacher por su gran accidente del sábado, dijo que se sentía mejor preparado que en Bahréin, donde fue lanzado en paracaídas sin haber hecho pruebas, pero admitió que la pista de Yeda es mucho más desafiante.

El alemán también reveló que conducir en el simulador del equipo en Silverstone la semana pasada fue de poca ayuda porque la experiencia real del circuito de de Arabia es muy diferente.

"Más preparación, más tiempo", dijo. "Pero esta pista es otra cosa, no se puede comparar con los circuitos en los que he corrido".

"Es tan rápido para ser un circuito urbano, es bastante alucinante, muy exigente, muy desafiante".

"Este fin de semana ha sido difícil encontrar una buena confianza, encontrar el ritmo. Y eso continuó en la clasificación. Había más (en el coche), tenía un par de décimas en mí. Pero, por desgracia, no conseguí sacarlas".

"Obviamente, la posición en el coche y todo lo demás es un poco más conocido, ya no es tan nuevo. Pero al venir aquí, a esta pista, a pesar de correr en el simulador, todavía se siente bastante nuevo y fresco".

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Comparando la pista real con el simulador de Aston Martin, Hulkenberg explicó cómo la experiencia fue diferente en varios aspectos.

"No hay nada que comparar, sinceramente", admitió. "Porque en un simulador, no tienes esa sensación de velocidad, no tienes las fuerzas en tu cuerpo. No es lo mismo".

"Además, en el simulador, si corres fuera de línea, no hay polvo, no hay poca adherencia. Así que es una sensación muy diferente. Y en la realidad, es bastante intenso".

"La carrera va a ser increíble. Probablemente sea la carrera más dura de mi carrera, físicamente, pero también muy exigente. Así que quiero superarla y ayudar al equipo todo lo que pueda".

Preguntado por los aspectos de seguridad de la pista, Hulkenberg dijo que era el piloto quien debía juzgar hasta qué punto debía empujar.

"Es complicado. ¿Peligroso? No lo sé. Pero definitivamente a altas velocidades pueden pasar cosas, hay riesgo asociado a las carreras, especialmente en una pista como esta".

"Siempre pienso que si los pilotos se sienten asustados o atemorizados, no estamos obligados. Si no te sientes seguro, tienes la opción de levantar y no ir a donde te sientes inseguro. Así que también está en manos del piloto".

"Obviamente, Bakú también es de alta velocidad, pero es en línea recta más que nada, las velocidades en las curvas no son ni de lejos las que vemos aquí. Así que es definitivamente muy único y especial".