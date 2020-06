Hugh Jackman en pláticas para caracterizar en película a Enzo Ferrari

El actor Hugh Jackman es reconocido a nivel mundial por su interpretación durante muchos años en el papel del mutante Wolverine dentro de las películas de los X-Men, pero ahora quiere que los fanáticos del deporte motor lo recuerden por un nombre especial: Enzo Ferrari.

Según la página oficial de la Fórmula 1, el australiano está compitiendo para interpretar al icónico jefe de Ferrari en la próxima película referente al creador de la casa italiana. En caso de conseguirlo se unirá a otros actores como Sergio Castellitto (Ferrari 2003) o Augusto Dallara (Rush 2013) quienes le dieron vida al mítico Il commendatore, respectivamente.

Desde que el proyecto de esta película, que llevará por nombre Enzo Ferrari, fue presentado, otros actores de renombre estuvieron en la lista para tomar el protagónico. Christian Bale, quien es recordado recientemente por sus participaciones en la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, fue mencionado, pero rápidamente descartado.

El nombre de Robert De Niro también estuvo vinculado.

La cinta será dirigida por Michael Mann, quien llevó a la pantalla la película Ali, referente a la vida del boxeador Cassius Clay, o mejor conocido como Muhammad Ali. En el lado del deporte motor fungió como productor ejecutivo de la cinta Ford vs Ferrari.

La película comenzará a filmarse en la próxima primavera y estará basada en el libro del autor Brock Yates llamado Enzo Ferrari - The Man And The Machine (El hombre y la maquina).

La historia se centrará en el año de 1957, una época complicada por el lado financiero para la marca del Cavallino Rampante, pero también por el accidente de uno de sus autos de competencia en la Mille Miglia y, que puso fin al formato de esa tradicional competencia como se conocía hasta aquellos días.

En esa edición de la carrera, el Ferrari 355 S manejado por Alfonso De Portago sufrió un fuerte accidente que le costó la vida al piloto, a su copiloto Edmund Gurner Nelsen, así como a 10 personas más. Esta situación llevó a que el mismo Vaticano criticara a Enzo.

El proyecto de la película estuvo a punto de iniciar hace tres años pero quedó detenido. En ese tiempo, el nombre de Jackman ya era mencionado.

