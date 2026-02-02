El exjefe de Red Bull Racing en la Fórmula 1, Christian Horner, ha dado su indicio más claro hasta ahora de que está interesado en regresar a la categoría, al declarar que tiene "asuntos pendientes" con la F1.

Bajo el mandato de Horner, Red Bull logró dos períodos de dominio y conquistó ocho títulos de pilotos, cuatro con Verstappen y cuatro con Sebastian Vettel, además de seis campeonatos de constructores. Pero en julio pasado, el británico de 52 años pagó el precio de una caída en el rendimiento como parte de una batalla política más profunda entre bambalinas en Red Bull, y la dirección austríaca de la marca lo reemplazó por el jefe de Racing Bulls, Laurent Mekies.

Hablando el sábado en el European Motor Show de Dublín, Horner dio su señal más clara hasta ahora de que planea volver a la F1 si se dan las circunstancias adecuadas. "Siento que tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1", fue citado por PA.

"No terminó de la manera en que me hubiera gustado que terminara. Pero no voy a volver por cualquier cosa. Solo voy a volver por algo que pueda ganar. No quiero regresar al paddock a menos que tenga algo que hacer.

"Extraño el deporte, extraño a la gente, extraño al equipo que construí. Tuve 21 años increíbles en la Fórmula 1. Tuve una gran etapa, gané muchas carreras, campeonatos y trabajé con pilotos, ingenieros y socios increíbles.

"No necesito volver. Podría detener mi carrera ahora. Así que solo regresaría por la oportunidad correcta de trabajar con grandes personas y en un entorno donde la gente quiera ganar y comparta ese deseo. Me gustaría ser un socio, en lugar de solo un empleado contratado, pero veremos cómo se desarrolla. No tengo prisa. No necesito hacer nada".

Se rumorea que Alpine es la mejor opción de Horner para regresar a la F1. Photo by: TWJB Photography

Desde su salida, la especulación ha sido constante sobre un posible regreso de Horner a la F1, y se entiende que a partir de la primavera europea quedará libre para unirse a cualquiera de los rivales de Red Bull. Dado que se sabe que Horner está interesado en algún tipo de participación accionaria en su próximo proyecto, su mejor opción parece ser reunir a un grupo de inversores para adquirir una participación en un equipo que esté buscando vender.

La mejor alternativa en este momento es Alpine, donde el accionista minoritario Otro Capital está interesado en desprenderse de su participación del 24% en el equipo y ha estado en contacto con Horner en las últimas semanas. Horner también podría esperar y ver cómo se desarrolla la temporada 2026, ya que podrían surgir otras oportunidades.

Horner confirmó que ha estado explorando opciones a lo largo de toda la parrilla y dijo que era "halagador" escuchar rumores que lo vinculan con equipos como Alpine, Aston Martin y Ferrari.

"Lo que ha sido fascinante es que dejé Red Bull el 8 de julio y esta es la primera vez que realmente hablo con alguien [de los medios]", afirmó. "He estado yendo a absolutamente todos los equipos de Fórmula 1, desde el fondo de la parrilla, pasando por la mitad, hasta la parte delantera.

"Y parece haber una expectativa sobre: '¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir?'. La realidad es que hasta la primavera no puedo hacer nada de todos modos. Es muy halagador seguir siendo asociado con todos estos equipos diferentes".