Fórmula 1

Horner revela la presión que ejerció sobre Michael Masi para lograr el gran final Abu Dhabi 2021

El exjefe de Red Bull habló directamente con el director de carrera para permitir que los rezagados delante de Max Verstappen recuperaran la vuelta.

Olivia Nogueira

Publicado: 20 oct 2026, 12:11

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Alejado del paddock de la Fórmula 1 desde julio de 2025, cuando fue despedido de Red Bull, Christian Horner admitió haber presionado al director de carrera Michael Masi durante las últimas vueltas del GP de Abu Dhabi de 2021, la prueba que le dio a Max Verstappen su primer título.

En aquella ocasión, Lewis Hamilton lideraba la carrera en Yas Marina cuando Nicholas Latifi chocó a pocas vueltas del final, provocando un safety car. Red Bull decidió entonces parar a Verstappen para colocar neumáticos nuevos, mientras que el heptacampeón permaneció en pista. Cuando el neerlandés regresó, cinco rezagados los separaban y, en principio, ese orden se mantendría durante la relanzada y la vuelta final. Sin embargo, el director de carrera decidió permitir que solo esos cinco se reposicionaran para la largada.

"Max tendría que superar a los cinco hasta llegar a Lewis, lo que sería imposible en una vuelta. El GP de Abu Dhabi y toda la temporada se decidirían de la forma más insatisfactoria posible. No podía entender la decisión. Todo el mundo quería ver a Max y Lewis luchando en una final por el título, no arrastrándose en una resolución decepcionante. Cualquier cosa diferente sería una decepción", escribió Horner en su autobiografía, Driver.

"Entonces, decidí presionar a la dirección de carrera: ‘Vamos, Michael, tenemos que hacer correr esta carrera. ¿Por qué los rezagados no se están apartando?’ Será una vergüenza terminar bajo safety car, vamos a correr", completó.

En una entrevista con el High Performance Podcast, Horner dio más detalles sobre su decisión de presionar a Masi, diciendo que había argumentado que "había tiempo más que suficiente para permitir que todos los autos rezagados recuperaran la vuelta".

El británico reveló además que recién descubrió en Barcelona, cuarta cita de aquella temporada, que Toto Wolff, jefe de Mercedes, se comunicaba de manera directa con el director de carrera durante las carreras, por lo que pidió poder hacer lo mismo.

"Solo ese año, en Barcelona, me quedó claro que, cuando empezaron a transmitir las comunicaciones con el director de carrera, Toto estaba hablando directamente con Michael Masi. [Pensé]: ‘Espera, esto no está bien. Estás presionando al juez’. Entonces, le dije a nuestro jefe de equipo: ‘Consígueme una línea directa’", dijo.

"En 15 años, nunca hablé con Charlie Whiting mientras él estuvo allí, todo siempre se hacía por intermedio del jefe de equipo. Entonces, uno empieza a hacer lo mismo. Está claro que, si puedes ejercer presión y defender tu posición, lo vas a hacer. Así fue como la situación se fue intensificando a lo largo de aquel año", concluyó.

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