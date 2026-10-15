Fórmula 1 GP de Singapur

Horner buscó a Alonso y Leclerc para reemplazar a Checo Pérez, pero fue bloqueado dentro de Red Bull

Christian Horner reveló cómo fueron bloqueados los intentos de firmar a Fernando Alonso y Charles Leclerc para Red Bull en el lugar de Checo Pérez

Alex Harrington

Edited: 15 oct 2026, 11:17

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Fernando Alonso y Charles Leclerc estuvieron en la mira de Horner para Red Bull.

Foto de: Jake Grant / Motorsport Images

El asiento de Red Bull para 2025 podría haber sido para Fernando Alonso o Charles Leclerc, y, según Christian Horner, quería a ambos por igual.

El próximo libro de Horner, Drive, aborda cómo el exjefe de equipo se encontró contra una pared cuando intentó encontrar un nuevo piloto para acompañar a Max Verstappen. Horner, que dirigió Red Bull durante dos décadas antes de su salida en julio de 2025, dice que esa pared fue Helmut Marko, y que no cree que Verstappen tuviera algo que ver con lo difícil que le resultó.

Sergio Pérez sufrió hacia el final de su etapa en la escudería de Milton Keynes. Pese a que Perez ayudó al equipo a conseguir su primer 1-2 en el campeonato de pilotos, su rendimiento cayó rápidamente en 2024.

"La forma de Sergio Perez era irreconocible en comparación con el piloto que había sido en temporadas anteriores", escribió Horner. "Decidí buscar un posible reemplazo".

Alonso preguntó, y el entorno de Verstappen aparentemente dijo que no

El primer nombre de la lista llegó a su escritorio. Alonso, que en ese momento corría para Aston Martin y todavía lo hace, confirmó su interés a Horner durante el Gran Premio de Japón de 2024, según las memorias de Horner.

"Durante el Gran Premio de Japón, Fernando incluso me dijo que realmente quería correr junto a Max la temporada siguiente. Posteriormente, Helmut (Marko), aparentemente en nombre del equipo de gestión de Verstappen, dejó claro que no estaban contentos con esa idea".

Leclerc, Lawson y Sainz

Horner entonces se enfocó en Leclerc: "Pensé que podía ser el piloto perfecto para nosotros".

"Era rápido, fuerte a una vuelta y tenía un carácter determinado. Claro, cometía algún error de vez en cuando, que Red Bull había aprovechado, pero fuera cual fuera la situación, nunca criticó a Ferrari. Charles era un jugador de equipo, y sentía que podía llenar el vacío si Sergio retrocedía aún más. Además, parecía frustrado en Ferrari".

La respuesta fue la misma que antes. Horner escribe: "Poco después, Helmut me dijo que también debía olvidarme de Charles. Igual que con Fernando, no iba a ocurrir".

Lo que dice a continuación es una de las partes que realmente sobresale del libro, porque deja a Verstappen al margen de este lío.

"Supe de inmediato que esa orden no venía de Max", agrega Horner. "Pero alguien había decidido en algún lugar que no era el movimiento correcto para Red Bull. Me sentí decepcionado". Nunca nombra a ese alguien.

Con los dos grandes nombres fuera de la mesa, el asiento quedó dentro de casa para Liam Lawson. "Pero no me sentía cómodo con eso. Era joven e inexperto, con solo once carreras de Fórmula 1 a sus espaldas, y le estábamos pidiendo una enormidad". Lawson duró solo un par de carreras antes de que Red Bull lo enviara de regreso a su equipo hermano, y Horner no se arrepintió de nada: "Pero, en realidad, nunca debería haber sido ascendido en primer lugar".

Hay un nombre más en el libro, y es Carlos Sainz. Visitó la casa de Horner poco antes de su despido. "Vino a hablar de un posible pase a Red Bull en 2026.

"Era un piloto de Grandes Premios experimentado, un jugador de equipo, y sabía que se dejaría la piel por el equipo".

Hay que tener en cuenta que este es el relato de una sola persona. Pero, según su propia versión, el hombre oficialmente a cargo del equipo no era quien decidía quién conducía sus coches. Habrá más por venir, estamos seguros.

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