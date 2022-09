Horner lamenta no haber firmado a Piastri para Red Bull

Piastri, actual campeón de la Fórmula 2, debutará en la F1 con McLaren el año que viene, después de encontrarse en el centro de un conflicto contractual en las últimas semanas que implicó tanto a McLaren como a Alpine.

Piastri ascendió en las categorías inferiores como parte de la academia de pilotos de Alpine, pero se determinó que el equipo no tenía un contrato válido con él para que sea piloto titular de su equipo de F1 en 2023.

La polémica fue el mayor punto de discusión en la F1 durante el verano, con Horner diciendo previamente que había "algo que no estaba bien" para que Piastri no tuviera un asiento seguro en su lugar con Alpine.

Durante el último episodio del podcast Beyond the Grid de la F1, Horner dijo que era "difícil" para él comentar la situación de Piastri, pero que los contratos habrían sido herméticos si hubiera estado bajo el ala de Red Bull, algo para lo que hubo una oportunidad hace unos años antes de que pasara a la Fórmula 3.

"Condujo para el equipo Arden en la Fórmula 4 y en la Fórmula Renault, y era obviamente un talento importante", dijo Horner.

"Hubo una oportunidad para que Red Bull se fijara en él en ese momento, y no aprovechamos esa opción, algo que lamento. Pero lo que ha conseguido es fenomenal, tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2".

"Ahora bien, si hubiera sido piloto aquí, es imposible que no hubiera estado bajo llave durante un tiempo. Como digo, yo no era parte, es difícil juzgar lo que se prometió o se incumplió, etc".

"Pero ciertamente, fue inesperado, probablemente desde varios ámbitos".

Piastri corrió para Arden -el equipo junior fundado por Horner- en la F4 Británica y en la Fórmula Renault Eurocup durante 2017 y 2018. Finalmente, se unió a la academia de Renault a principios de 2020 antes de ganar consecutivamente los campeonatos de F3 y F2.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Horner dijo que las consecuencias de la decisión de Fernando Alonso de dejar Alpine por Aston Martin en 2023 habían "creado la onda que se extendió por numerosos asientos", que ahora incluye el equipo hermano de Red Bull, AlphaTauri.

Tras perder el caso del contrato para mantener a Piastri para 2023, Alpine ha centrado su atención en el fichaje del actual piloto de AlphaTauri, Pierre Gasly.

Red Bull sólo aceptará liberar a Gasly si ya tiene un sustituto. Su plan de firmar a Colton Herta, piloto de IndyCar, fue archivado después de que la FIA se negara a conceder una exención para una superlicencia, pero Nyck de Vries ha surgido ahora como candidato para el asiento.

No se cree que Red Bull esté considerando a ninguno de sus jóvenes pilotos actuales para un ascenso a la F1 en 2023, pero Horner indic´p que su programa sigue en buena forma.

"Seguimos invirtiendo en la juventud, tenemos algunos grandes jóvenes en el programa, todo el camino desde el karting y el paso a la Fórmula 4 ahora, hacia arriba", dijo Horner.

Creo que es algo que Red Bull ha hecho muy bien, dando a estos chicos una oportunidad, invirtiendo en jóvenes talentos, y dando oportunidades que de otra manera no habrían tenido".

"Isack Hadjar en la Fórmula 3 este año ha tenido una gran temporada de debut. Creo que (Ayumu) Iwasa en la Fórmula 2 ha sido un piloto destacado para mí. Son sólo dos de los chicos del programa".

"Liam Lawson ha tenido un año difícil, pero es de nuevo otro talento. Dennis Hauger ha sido un poco decepcionante en la Fórmula 2 después de un año tan dominante en la Fórmula 3. Pero, de nuevo, ¿cuánto de eso es él y cuánto es el equipo?"

