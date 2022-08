Horner: "Había escuchado historias horribles de Jos Verstappen"

Jos Verstappen ha formado y acompañado a su hijo, Max Verstappen, desde sus tempranos inicios en el karting hasta su llegada a la Fórmula 1, siendo una presencia habitual en el paddock y en el garaje, primero de Toro Rosso y luego de Red Bull.

El padre de Max, que disputó 107 grandes premios en la máxima categoría entre 1994 y 2003, expresa sus opiniones siempre que así lo desea, ya sea en los medios en un blog personal que tiene en la página web de su hijo, y no duda en criticar a Red Bull si siente que debe hacerlo.

Un ejemplo muy claro esta temporada ocurrió después de la victoria de Sergio Pérez en el Gran Premio de Mónaco, luego de la cual Jos Verstappen acusó a la escudería de Milton Keynes de "priorizar" al piloto mexicano sobre el neerlandés.

Preguntado en una entrevista con Sky F1 si Jos y Max son quienes toman las decisiones en Red Bull, Horner aclaró, como era de esperarse, que no es así: "No, no. El contrato lo tenemos con Max".

Horner luego agregó que tenía dudas sobre Jos Verstappen por historias que habían llegado a sus oídos, pero se encargó de destacar la figura del padre del actual campeón mundial de F1.

"Había escuchado historias horribles sobre Jos antes que llegara al equipo, pero tengo que decir que ha sido muy valioso. Nunca ha causado ningún problema dentro del equipo. Expresa sus opiniones en un blog, lo cual quizás no ha sido de gran ayuda, pero tengo que decir que para ser un padre en el deporte motor, ha sido perfecto", aseguró.

En cuanto a la relación de padre e hijo entre los Verstappen, Horner comentó: "Hay un gran respeto entre Max y su padre. Max ha crecido y Jos va cada vez a menos carreras. Es parte de la evolución de Max también como hombre".

Por último, el jefe de Red Bull se refirió a la tranquilidad que muestra este año Max Verstappen, tanto dentro como fuera de la pista.

"Creo que es la contención de tener ese campeonato del mundo. Se siente cómodo con él mismo, se siente cómodo en el equipo, confía en el equipo, siente que todos lo apoyan", opinó.

"Tiene el número 1 en el coche. Y ama correr. No tiene anhelos de fama, se aleja de eso. Es un chico muy privado, pero ama correr. Y si no está conduciendo un coche de Fórmula 1, está corriendo en línea con sus amigos. Ama conducir", finalizó.

