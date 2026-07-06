Christian Horner se sincera sobre su futuro en la F1 al regresar al paddock en Silverstone

El ex CEO y jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, ha regresado al paddock de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña, abordando la creciente especulación sobre un posible regreso con Alpine o el gigante automovilístico chino BYD.

La visita de Horner marcó su primera aparición desde su abrupta salida del equipo de Milton Keynes en julio de 2025. Desde su marcha, el británico ha estado en el centro de múltiples rumores que lo vinculan con un regreso, incluso mediante una participación minoritaria en Alpine y como parte de un posible 12º equipo con BYD.

"Es la primera vez que vuelvo, así que es genial estar de vuelta aquí en Silverstone", dijo Horner a Sky Sports F1 antes del Gran Premio de Gran Bretaña. "En última instancia, soy un fan. No me he perdido ninguno desde el 93, así que es bueno estar aquí."

Christian Horner al volver al paddock de la F1 el domingo en Silverstone. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cuando se le preguntó si los aficionados de la F1 podrían verlo regresar como competidor, Horner se mantuvo relativamente reservado.

"Mira, he disfrutado de mi tiempo fuera. Estuve 20 años seguidos con los chicos de Red Bull. Obviamente, antes de eso hacía otras cosas, así que es la primera vez que he tenido un poco de tiempo para bajarme de la rueda de hámster", dijo.

"Pero para mí, solo consideraría hacer lo correcto, algo que realmente tuviera la oportunidad de ganar al final del día."

Al abordar los rumores sobre Alpine y BYD, el hombre de 52 años añadió: "Lo bueno es que la Fórmula 1 está en un momento fantástico, y las carreras han sido estupendas este año. Dar un paso atrás y verla desde detrás de escena, el interés por la Fórmula 1 está por las nubes. Así que hay muchísimo interés de personas que quieren involucrarse en la Fórmula 1. Ya veremos. No tengo prisa.

"BYD. Una entidad enorme, una empresa enorme, enorme, enorme. Pero ha habido tanta especulación. Creo que me han [vinculado] con todos los equipos de la parrilla hasta ahora, así que solo estoy aquí para disfrutar de las carreras."

Fotos del GP de Gran Bretaña - Domingo