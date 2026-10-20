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Christian Horner: Construir el motor de F1 de Red Bull fue “aterrador”
Christian Horner reflexiona sobre llevar el motor de Red Bull asociado con Ford de una "startup" a ganador de carreras en su primera temporada
Alex Harrington
Publicado: 20 oct 2026, 0:16
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Christian Horner, director de Red Bull Racing
Foto de: Red Bull Content Pool
El exjefe de equipo de Red Bull Christian Horner admitió que construir desde cero la unidad de potencia propia del equipo fue "aterrador", después de que el motor consiguiera sus primeras victorias esta temporada 2026. Esto llega pese a que fue apartado del equipo un año antes.
Horner fue removido de su puesto en Milton Keynes después del Gran Premio de Gran Bretaña de 2025. Una racha de malos resultados y polémicas llevó a ese momento, y el británico terminó siendo reemplazado por Laurent Mekies, que en ese entonces estaba al frente del equipo hermano Racing Bulls. Horner, sin embargo, había liderado la asociación de Red Bull con Ford después de que Honda se retirara del campeonato.
Esta unidad de potencia asociada con Ford salió a pista por primera vez este año y desde entonces fue señalada por la FIA como el motor de combustión interna de referencia. Max Verstappen también le dio a la unidad de potencia su primera victoria en Sepang, y otra en Singapur.
En diálogo con Autosport sobre el triunfo de su tren motriz, dijo: "Probablemente fue el mayor desafío que tuve en mi etapa en Red Bull, porque partía de la nada. No había nada allí. [Era] una startup completa. Ver los hitos que estaba alcanzando ese motor, crear [una] planta de fabricación, fabricar pistones, mecanizar cilindros a partir de bloques macizos, fue increíble, el compromiso que se puso en ese proyecto.
"Fue aterrador porque no teníamos experiencia en construir motores".
Y agregó: "La satisfacción de ver a ese motor ganar en su 16ª carrera en su primer año es algo de lo que me siento muy orgulloso. Un orgullo enorme por la gente, por lo que ha hecho y conseguido, porque en muchos aspectos es fácil subestimar los desafíos de llevar un motor desde cero, particularmente dentro del conjunto de reglamentos de motores más complejo en la historia del deporte, y vencer a equipos y fabricantes con mucha más experiencia".
La entrevista llega antes del lanzamiento de las memorias de Horner, Drive, en las que también afirma que Niki Lauda intentó contratarlo como jefe de equipo de Mercedes antes de que Toto Wolff asumiera el cargo.
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