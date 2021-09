Horner: Atmósfera en Zandvoort fue como tres días de fiesta

La Fórmula 1 regresó a los Países Bajos el pasado fin de semana después de 36 años de ausencia, y el piloto de Red Bull Max Verstappen se anotó una victoria ante los aficionados locales, para recuperar el liderato del campeonato.

Después de haber cruzado Europa en los últimos años para animar a Verstappen, los aficionados holandeses ofrecieron un vibrante apoyo en casa, ya que más de 70.000 personas formaron una marea de color naranja en las gradas.

Varios pilotos señalaron lo eléctrico que fue el ambiente, comparándolo con un festival, mientras que el trazado de la pista también resultó ser popular gracias a sus curvas peraltadas y a su naturaleza desafiante.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que los promotores de la carrera lo habían hecho "increíblemente bien", sumándose a los elogios por el ambiente que habían ayudado a crear.

"Es un circuito de la vieja escuela, el ambiente aquí ha sido excepcional", dijo Horner. "Creo que en toda mi carrera nunca he escuchado tanto apoyo a un piloto. Ha sido como estar en una discoteca durante tres días".

"La forma en que Max ha gestionado esa presión... hemos visto en otros pilotos en las carreras de casa que a veces puede llegar a afectarlos".

"Pero creo que la intensidad y el ruido han sido una locura. Creo que la forma en que ha lidiado con eso, solo se ha centrado en su trabajo, estoy muy orgulloso de todo el equipo".

