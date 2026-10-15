Fórmula 1

Horner admite que la rivalidad en la F1 con Toto Wolff se convirtió en "teatro"

Los dos jefes de equipo mantuvieron una intensa rivalidad mientras sus escuderías luchaban año tras año por el título de F1

Ed Hardy Stuart Codling

Publicado: 15 oct 2026, 10:53

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Christian Horner aceptó que su larga rivalidad con su par de Fórmula 1 Toto Wolff se volvió "más como teatro", aunque aseguró que seguía siendo "auténtica".

Todos los títulos de F1 entre 2010 y 2023 fueron ganados por el equipo Mercedes de Wolff o por la escudería Red Bull de Horner, lo que naturalmente los llevó a estar enfrentados.

Esto quedó reflejado muchas veces en el éxito de Netflix Drive to Survive, con un momento en particular: su acalorada discusión sobre el porpoising al inicio del reglamento de efecto suelo en 2022.

A Horner le gustaba interpretar el papel de "villano de pantomima", pero todo eso se apagó desde su despido en julio de 2025, ya que su reemplazante Laurent Mekies es una figura mucho más diplomática.

"Cuando las cámaras aparecieron por primera vez era muy auténtico", dijo Horner a Autosport. "Después se podía sentir, a medida que pasaban las temporadas, que había considerablemente más cuidado de la imagen masculina y se volvió un poco más teatro.

"Pero siempre me sentí auténtico conmigo mismo y, por supuesto, estos tipos están haciendo un programa de televisión, así que toman horas y horas y horas de material y todo se trata de cómo editas algo.

"Puedes hacer que alguien parezca el villano o el héroe, o viceversa. Ese programa ha sido increíblemente exitoso porque de repente levantó la tapa sobre algunas de las rivalidades, las personalidades, las personalidades de los pilotos, algunos de los personajes".

Christian Horner

Photo by: Autosport

La rivalidad entre Horner y Wolff alcanzó su punto máximo en 2021, cuando el Max Verstappen de Red Bull luchó con dureza contra el Lewis Hamilton de Mercedes por el título de pilotos.

Chocaron en varias ocasiones mientras Verstappen perseguía su primera corona y Hamilton iba en busca de una octava que rompiera el récord, al tiempo que los dos equipos también peleaban por el título de constructores.

Todo terminó en la polémica final de Abu Dhabi, donde Verstappen destronó a Hamilton para darle a Red Bull su primer campeonato de pilotos desde 2013, mientras Mercedes consiguió una octava corona consecutiva de equipos.

"Toto es un competidor formidable y Mercedes es un equipo enorme", agregó Horner. "El éxito que han disfrutado y tenido, eso fue lo que hizo que el ’21 fuera aún más importante para nosotros.

"Pero él es emocional, competitivo, decidido y disfrutamos de una rivalidad. Tengo un enorme respeto por lo que ha hecho y conseguido, pero creo que en todos los deportes se necesita rivalidad.

"No todos pueden ser simplemente mejores amigos todo el tiempo, no es fiel a la realidad. Sin duda, esa fue una manera de galvanizar al equipo: Mercedes es la oposición.

"Tenemos que intentar, como subsidiaria de una compañía de bebidas energéticas, enfrentarlos y llevarles la pelea".

Hamilton y Horner en el podio en el GP de Abu Dhabi 2021.

Photo by: Red Bull Content Pool

Horner insistió en que la F1 necesita rivalidades intensas en la punta, como había ocurrido en años anteriores, ya fuera Alain Prost contra Ayrton Senna o James Hunt contra Niki Lauda.

Las rivalidades, en definitiva, cumplen un papel a la hora de vender entradas y generar titulares, y para Horner son una consecuencia natural de equipos que persiguen el éxito.

"Es bueno tener rivalidad, siempre que no pase al terreno personal", dijo. "Es saludable en el deporte, ya sea con Pep Guardiola y Jose Mourinho o Ferguson y Wenger.

"Galvaniza el deporte y creo que también dentro de un equipo, tienes que tener fuego en el estómago si quieres ganar.

"La Fórmula 1 es uno de los deportes más competitivos y difíciles del mundo, y le estás pidiendo a la gente que haga cosas extraordinarias y que vaya a límites que tienen impacto en su vida familiar y en el tiempo en casa y demás, porque es bastante poco sociable.

"Así que estás galvanizando a tu grupo con la idea de que esa es la competencia y, si puedes encontrar una debilidad, entonces puedes ver que permea".

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