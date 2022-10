Horner: acusaciones a RB están generando bullying a hijos de empleados

Red Bull está actualmente en conversaciones con la FIA sobre un posible Acuerdo de Infracción Aceptado después de que el organismo rector de la F1 revelara la semana pasada que el equipo estaba infringiendo el límite de costes de 145 millones de dólares para 2021.

El equipo ha negado ferozmente que haya superado el límite presupuestario, pero sus rivales han sido claros en sus llamamientos para que se tomen medidas estrictas dado el potencial impacto que un gasto excesivo podría tener en los resultados en pista.

En la conferencia de prensa de la FIA del sábado, Horner respondió a la sugerencia de que el supuesto exceso de gasto habría contribuido a su éxito en 2021 y este año, diciendo que se debía a la interpretación de los costes relevantes.

"Estamos discutiendo con la FIA sobre cuáles son esos costes y cuáles son las posibles circunstancias atenuantes", dijo Horner.

"Tuvimos cero beneficios desde una perspectiva de desarrollo o una perspectiva operativa ya sea para 2021 o 2022 de la forma en que operamos dentro del límite. Nuestra presentación estaba significativamente por debajo del límite.

"Esperábamos que algunas cosas fueran cuestionadas o aclaradas, como es el proceso en un nuevo conjunto de regulaciones. Pero basándonos en terceros profesionales de la contabilidad, la interpretación de esas normas, de un documento de 52 páginas para vigilar esto, fue muy clara por nuestra parte.

"Así que absoluta y categóricamente no consideramos que teníamos ninguna ventaja en 2021 o 2022 o 2023 o 2024, algunos equipos incluso están hablando de 2026, [que] es totalmente ficticio".

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, chats with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images