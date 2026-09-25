Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la carrera del sábado del GP de Azerbaiyán de F1 2026 desde Bakú

George Russell conquistó la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán con un tiempo de 1:42.526, abriendo una oportunidad de oro para recortar puntos en la pelea por el campeonato de pilotos en un fin de semana donde su compañero en Mercedes no ha estado fino.

El líder de la tabla, Kimi Antonelli, sufrió un impacto contra el muro en la Q1 que dañó la suspensión delantera de su monoplaza, relegándolo al puesto 16 de la parrilla de salida.

Detrás del británico saldrá Charles Leclerc (Ferrari) en la segunda posición con 1:43.363, seguido de cerca por Oscar Piastri (McLaren) en el tercer lugar. Por su parte, Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) firmaron una clasificación discreta al posicionarse sexto y octavo, respectivamente.

Franco Colapinto alcanzó la Q3 ubicándose en décimo.

Sergio Pérez finalizó en el lugar 20 con Cadillac.

Horarios de la carrera del GP de Azerbaiyán de F1 2026 para Latinoamérica:

Carrera - Sábado 26 de septiembre de 2026

México: 05:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:00h

Argentina: 08:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 08:00h

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¿Cómo ver el GP de Azerbaiyán de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

¿Cómo estará el clima en Bakú para la carrera de la F1 2026?

Para la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, las condiciones meteorológicas en el Circuito Callejero de Bakú se prevén mayoritariamente templadas y secas, sin amenaza de lluvia.

Sin embargo, el factor determinante será el viento proveniente del Mar Caspio, con ráfagas constantes que suelen azotar los tramos abiertos de la pista urbana que hoy alcanzaron hasta los 50 km/h.