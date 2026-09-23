Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver las prácticas del GP de Azerbaiyán de F1 2026 desde Bakú

Luego de un extenso recorrido por Europa, la Fórmula 1 comienza una gira internacional y un intenso calendario con nueve carreras en 12 semanas, iniciando con el Gran Premio de Azerbaiyán en el trazado callejero de Bakú que tendrá la particularidad en el 2026 de disputarse el sábado.

Ante la modificación del día de carrera, las tradicionales prácticas se desarrollarán el jueves. El trazado combina estrechas curvas con una larga recta a la línea de meta y una frenada importante en la primera curva, lo que se traduce en un desgaste de neumáticos considerable.

Esta será la última carrera de Mercedes antes de su gran paquete de actualización previsto para Malasia, mientras que McLaren regresará a su alerón trasero H y Ferrari tiene en claro que necesita encontrar el ritmo desde la primera jornada para no complicarse el resto del fin de semana. En el caso de Red Bull, todo regresará a la normalidad con el retorno de Isack Hadjar.

Franco Colapinto tiene una buena sensación con el circuito de Bakú siendo esta carrera donde logró sus primeros puntos en la F1 cuando debutó en el 2024 con Williams.

Para Sergio Pérez y Cadillac, se implementarán nuevas piezas así como el motor Ferrari AUDO2

Horarios del viernes del GP de Azerbaiyán de F1 2026:

Práctica 1 - Jueves 24 de septiembre de 2026

México: 02:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:30h

Argentina: 05:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 05:30h

Práctica 2 - Jueves 24 de septiembre de 2026

México: 06:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:00h

Argentina: 09:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 09:00h

¿Cómo ver el GP de Azerbaiyán de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves en Azerbaiyán?

A diferencia del territorio Europeo donde se tuvieron temperaturas extremas en las últimas carreras aquí será más cálido. Para las dos rondas de prácticas se esperan temperaturas entre 29 y 23 grados centígrados.