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Fórmula 1 GP de Qatar

Los horarios para el GP de Qatar de F1 2026 en Lusail y cómo verlo en vivo

La Fórmula 1 llega a la parte final del calendario con su penúltima carrera que se correrá en Qatar.

Luis Ramírez

Publicado: 24 nov 2026, 3:14

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Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Karim Jaafar - AFP - Getty Images

La Fórmula 1 inicia sus dos últimas carreras de la temporada con el Gran Premio de Qatar, una competencia que hasta hace unos meses estaba en duda por la crisis del Medio Oriente, pero que se disputará este fin de semana en uno de los circuitos complicados por los adelantamientos, pero también por el desgaste físico y sobre los neumáticos.

Con Kimi Antonelli ya coronado campeón con 402 puntos y un máximo de 50 unidades disponibles entre Qatar y Abu Dhabi (25 por victoria en cada Gran Premio), Max Verstappen llega al circuito de Lusail en el segundo puesto con 304 puntos, manteniendo una ventaja de 37 unidades sobre Lewis Hamilton (267) y de 40 sobre George Russell y Lando Norris (264 cada uno).

Para asegurar matemáticamente el subcampeonato este domingo sin depender de la última cita en Yas Marina, el piloto de Red Bull necesita salir de Lusail con una diferencia mínima de 25 puntos respecto a sus perseguidores directos, ya que en caso de empate final prevalecería el criterio de mayor número de victorias. Esto significa que Verstappen puede darse el lujo de ceder hasta 12 puntos frente a Hamilton y hasta 15 frente a Russell o Norris.

Para lograr el subcampeonato, Verstappen necesita ganar o termina segundo en Qatar (sumando 25 o 18 puntos), sin importar lo que hagan sus rivales, pues incluso si Hamilton ganara y el neerlandés fuera segundo, la ventaja sería de 30 unidades. En caso de finalizar tercero (15 puntos), asegurará el segundo lugar mundial siempre y cuando Hamilton no gane la carrera, mientras que si termina cuarto o quinto (12 o 10 puntos), le bastará con que el piloto de Ferrari no finalice primero ni segundo y que ni Russell ni Norris ganen el Gran Premio.

Si cruza la meta en sexto lugar (8 puntos), necesitará que Hamilton sea cuarto o peor y que tanto Russell como Norris queden fuera de los dos primeros puestos. Finalmente, incluso si no suma puntos en Lusail, Verstappen seguirá asegurándose el subcampeonato este fin de semana si Hamilton acaba quinto o más atrás (máximo 10 puntos) y si Russell y Norris terminan cuartos o peor (máximo 12 puntos).

La regla especial en Qatar :

Horarios del Gran Premio de Qatar de la F1 2026

Práctica Libre 1 (Viernes 27 de noviembre)

País Horario México 07:30 - 08:30 Costa Rica / Belice / El Salvador 07:30 - 08:30 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 08:30 - 09:30 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 09:30 - 10:30 Argentina 10:30 - 11:30 Uruguay / Chile / Paraguay 10:30 - 11:30

Práctica Libre 2 (Viernes 27 de noviembre)

País Horario México 11:00 - 12:00 Costa Rica / Belice / El Salvador 11:00 - 12:00 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 12:00 - 13:00 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 13:00 - 14:00 Argentina 14:00 - 15:00 Uruguay / Chile / Paraguay 14:00 - 15:00

Práctica Libre 3 (Sábado 28 de noviembre)

País Horario México 08:30 - 09:30 Costa Rica / Belice / El Salvador 08:30 - 09:30 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 09:30 - 10:30 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 10:30 - 11:30 Argentina 11:30 - 12:30 Uruguay / Chile / Paraguay 11:30 - 12:30

Clasificación (Sábado 28 de noviembre)

País Horario México 12:00 - 13:00 Costa Rica / Belice / El Salvador 12:00 - 13:00 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 13:00 - 14:00 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 14:00 - 15:00 Argentina 15:00 - 16:00 Uruguay / Chile / Paraguay 15:00 - 16:00

Carrera (Domingo 29 de noviembre)

País Horario México 10:00 Costa Rica / Belice / El Salvador 10:00 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 11:00 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 12:00 Argentina 13:00 Uruguay / Chile / Paraguay 13:00

¿Dónde ver la actividad del GP de Qatar de la F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

Te presentamos la guía de los servicios de televisión y streaming que pasarán todas las sesiones desde Qatar en Latinoamérica. Recuerda que todos los servicios requieren suscripción.

País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Izzi, Sky, F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

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