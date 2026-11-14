Fórmula 1 Las Vegas GP

Los horarios para el GP de Las Vegas de F1 2026 y cómo verlo en vivo

El Gran Premio de Las Vegas marca el inicio del triplete final de carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1 y aquí te contamos los horarios y cómo seguir la actividad en vivo desde Latinoamérica.

Federico Faturos

Edited: 14 nov 2026, 18:13

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Lando Norris, McLaren

Foto de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

Las calles de Las Vegas cambiarán su ajetreado ritmo habitual por el de los monoplazas de Fórmula 1 en lo que será la 21ª cita del campeonato 2026 de la máxima categoría.

Ya está todo definido en cuanto a los campeonatos, con Kimi Antonelli coronado campeón de pilotos en México y Mercedes haciendo lo propio entre los constructores en Brasil. Sin embargo, todavía hay mucho en juego en las restantes posiciones de ambos certámenes, mientras los equipos también buscan terminar el año de buena manera de cara a 2027.

McLaren, por ejemplo, presentará nuevas mejoras en su monoplaza en Las Vegas como parte de un trabajo de desarrollo que planea aprovechar también en la próxima temporada, mientras la escudería de Woking busca demostrar que el éxito de Lando Norris en Brasil no fue una casualidad.

Sin embargo, con una parrilla de 2026 cada vez más ajustada, la lucha en la parte delantera volverá a estar abierta entre los cuatro equipos de punta, al igual que en la zona media.

Allí, Alpine espera recuperar algo de competitividad después de una frustrante racha de resultados que vio al equipo de Franco Colapinto sumar apenas un punto en los últimos seis grandes premios. Aunque el A526 ya no recibirá actualizaciones, las bajas temperaturas de Las Vegas en noviembre podrían jugar a favor de la escudería de Enstone.

Checo Pérez, por su parte, afrontará una nueva carrera en casa para Cadillac en lo que será el tercer Gran Premio del año en territorio estadounidense. Si bien la pelea por los puntos parece lejana para la nueva escudería, Las Vegas marcará para el piloto mexicano el regreso a un circuito donde supo subir al podio hace tres años, cuando corría para Red Bull.

Horarios del GP de Las Vegas de F1 2026

Práctica 1

México: Jueves 19 de noviembre 18:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: Jueves 19 de noviembre 18:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: Jueves 19 de noviembre 19:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: Jueves 19 de noviembre 20:30h

Argentina: Jueves 19 de noviembre 21:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: Jueves 19 de noviembre 21:30h

Práctica 2

México: Jueves 19 de noviembre 22:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: Jueves 19 de noviembre 22:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: Jueves 19 de noviembre 23:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: Viernes 20 de noviembre 00:00h

Argentina: Viernes 20 de noviembre 01:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: Viernes 20 de noviembre 01:00h

Práctica 3

México: Viernes 20 de noviembre 18:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: Viernes 20 de noviembre 18:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: Viernes 20 de noviembre 19:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: Viernes 20 de noviembre 20:30h

Argentina: 1Viernes 20 de noviembre 21:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: Viernes 20 de noviembre 21:30h

Clasificación

México: Viernes 20 de noviembre 22:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: Viernes 20 de noviembre 22:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: Viernes 20 de noviembre 23:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: Sábado 21 de noviembre 00:00h

Argentina: Sábado 21 de noviembre 01:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: Sábado 21 de noviembre 01:00h

Carrera - Domingo 8 de noviembre de 2026

México: Sábado 21 de noviembre 22:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: Sábado 21 de noviembre 22:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: Sábado 21 de noviembre 23:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: Domingo 22 de noviembre 00:00h

Argentina: Domingo 22 de noviembre 01:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: Domingo 22 de noviembre 01:00h

¿Cómo ver el GP de Las Vegas de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

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