Los horarios del GP de Austria de F1 2026 y cómo verlo en vivo

La Fórmula 1 continúa su campeonato 2026 con el Gran Premio de Austria, que se disputará en el Red Bull Ring.

Después del dominio de Mercedes en las seis primeras citas del año, Lewis Hamilton y Ferrari cortaron la racha de la escudería de Brackley -y en particular la de Kimi Antonelli- con una contundente victoria en Barcelona.

El siete veces campeón del mundo se encuentra ahora a 41 puntos del piloto italiano y buscará seguir acercándose en Austria para extender una racha que lo vio terminar en el podio en los últimos tres grandes premios de manera consecutiva.

Más allá de la lucha entre Mercedes y Ferrari, Red Bull y McLaren quieren sumarse a la pelea por los primeros puestos en la Fórmula 1. Para lograrlo, el equipo de Milton Keynes espera dar un paso adelante con un importante paquete de mejoras previsto para estrenarse en Spielberg, mientras que el de Woking apunta a construir sobre lo hecho en Barcelona, aunque admite que todavía le falta encontrar rendimiento.

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Austria tras haber sumado puntos en tres de las últimas carreras de la máxima categoría, y Alpine espera recuperar competitividad en el Red Bull Ring luego de un paso por Barcelona que, si bien terminó con sus dos autos en los puntos, dejó a sus pilotos disconformes con el rendimiento del A526.

Por su parte, Checo Pérez enfrentará un nuevo desafío con el equipo Cadillac, que llevará un paquete de mejoras a Austria para continuar con el desarrollo del MAC-26.

La cita en Austria se disputará con el formato tradicional de la Fórmula 1, con dos sesiones de entrenamientos el viernes y una más el sábado antes de la clasificación y la carrera del domingo.

Horarios del GP de Austria de F1 2026: prácticas, clasificación y carrera

Práctica 1 (FP1)

México: Viernes 26 de junio de 2026 - 5:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 26 de junio de 2026- 5:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 26 de junio de 2026 - 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 26 de junio de 2026 - 7:30h

Argentina: Viernes 26 de junio de 2026 - 8:30h

Uruguay/Paraguay: Viernes 26 de junio de 2026 - 8:30h

Práctica 2 (FP2)

México: Viernes 26 de junio de 2026 - 9:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 26 de junio de 2026 -9:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 26 de junio de 2026- 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 26 de junio de 2026- 11:00h

Argentina: Viernes 26 de junio de 2026- 12:00h

Uruguay/Paraguay: Viernes 26 de junio de 2026- 12:00h

Práctica 3 (FP3)

México: Sábado 27 de junio de 2026- 4:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 27 de junio de 2026- 4:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado de junio de 2026- 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 27 de junio de 2026- 6:30h

Argentina: Sábado 27 de junio de 2026- 7:30h

Uruguay/Paraguay: Sábado 27 de junio de 2026- 7:30h

Clasificación GP de Austria F1 2026

México: Sábado 27 de junio de 2026 - 8:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 27 de junio de 2026 8:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 27 de junio de 2026- 9:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 27 de junio de 2026- 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 27 de junio de 2026- 10:00h Argentina: Sábado 27 de junio de 2026- 11:00h

Uruguay/Paraguay: Sábado 27 de junio de 2026- 11:00h

Carrera GP de Austria F1 2026

México: Domingo 28 de junio de 2026 - 7:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 28 de junio de 2026 - 7:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 28 de junio de 2026 - 8:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Domingo 28 de junio de 2026- 9:00h

Argentina: Domingo 28 de junio de 2026 - 10:00h

Uruguay/Paraguay: Domingo 28 de junio de 2026- 10:00h

Horarios GP Austria F1 2026

¿Cómo ver el GP de Austria de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Campeonato de Pilotos antes del GP de Austria 2026

Campeonato de Constructores antes del GP de Austria 2026