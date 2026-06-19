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Fórmula 1 GP de Austria

Los horarios del GP de Austria de F1 2026 y cómo verlo en vivo

El GP de Austria será la octava fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1, del 26 al 28 de junio, y aquí te contamos cómo seguir toda la acción en vivo desde Latinoamérica.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Nico Hulkenberg, Sauber, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Nico Hulkenberg, Sauber, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

La Fórmula 1 continúa su campeonato 2026 con el Gran Premio de Austria, que se disputará en el Red Bull Ring.

Después del dominio de Mercedes en las seis primeras citas del año, Lewis Hamilton y Ferrari cortaron la racha de la escudería de Brackley -y en particular la de Kimi Antonelli- con una contundente victoria en Barcelona.

El siete veces campeón del mundo se encuentra ahora a 41 puntos del piloto italiano y buscará seguir acercándose en Austria para extender una racha que lo vio terminar en el podio en los últimos tres grandes premios de manera consecutiva.

Más allá de la lucha entre Mercedes y Ferrari, Red Bull y McLaren quieren sumarse a la pelea por los primeros puestos en la Fórmula 1. Para lograrlo, el equipo de Milton Keynes espera dar un paso adelante con un importante paquete de mejoras previsto para estrenarse en Spielberg, mientras que el de Woking apunta a construir sobre lo hecho en Barcelona, aunque admite que todavía le falta encontrar rendimiento.

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Austria tras haber sumado puntos en tres de las últimas carreras de la máxima categoría, y Alpine espera recuperar competitividad en el Red Bull Ring luego de un paso por Barcelona que, si bien terminó con sus dos autos en los puntos, dejó a sus pilotos disconformes con el rendimiento del A526.

Por su parte, Checo Pérez enfrentará un nuevo desafío con el equipo Cadillac, que llevará un paquete de mejoras a Austria para continuar con el desarrollo del MAC-26.

La cita en Austria se disputará con el formato tradicional de la Fórmula 1, con dos sesiones de entrenamientos el viernes y una más el sábado antes de la clasificación y la carrera del domingo.

Horarios del GP de Austria de F1 2026: prácticas, clasificación y carrera

Práctica 1 (FP1)

  • México: Viernes 26 de junio de 2026 - 5:30h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 26 de junio de 2026- 5:30h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 26 de junio de 2026 - 6:30h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 26 de junio de 2026 - 7:30h
  • Argentina: Viernes 26 de junio de 2026 - 8:30h
  • Uruguay/Paraguay: Viernes 26 de junio de 2026 - 8:30h

Práctica 2 (FP2)

  • México: Viernes 26 de junio de 2026 - 9:00h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 26 de junio de 2026 -9:00h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 26 de junio de 2026- 10:00h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 26 de junio de 2026- 11:00h
  • Argentina: Viernes 26 de junio de 2026- 12:00h
  • Uruguay/Paraguay: Viernes 26 de junio de 2026- 12:00h

Práctica 3 (FP3)

  • México: Sábado 27 de junio de 2026- 4:30h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 27 de junio de 2026- 4:30h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado de junio de 2026- 6:30h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 27 de junio de 2026- 6:30h
  • Argentina: Sábado 27 de junio de 2026- 7:30h
  • Uruguay/Paraguay: Sábado 27 de junio de 2026- 7:30h

Clasificación GP de Austria F1 2026

  • México: Sábado 27 de junio de 2026 - 8:00h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 27 de junio de 2026 8:00h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 27 de junio de 2026- 9:00h
    Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 27 de junio de 2026- 10:00h
  • Argentina: Sábado 27 de junio de 2026- 11:00h
  • Uruguay/Paraguay: Sábado 27 de junio de 2026- 11:00h

Carrera GP de Austria F1 2026 

  • México: Domingo 28 de junio de 2026  - 7:00h
  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 28 de junio de 2026 - 7:00h
  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 28 de junio de 2026 - 8:00h
  • Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Domingo 28 de junio de 2026- 9:00h
  • Argentina: Domingo 28 de junio de 2026 - 10:00h
  • Uruguay/Paraguay: Domingo 28 de junio de 2026- 10:00h
Horarios GP Austria F1 2026

Horarios GP Austria F1 2026

¿Cómo ver el GP de Austria de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Campeonato de Pilotos antes del GP de Austria 2026

Pos. piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 156
2 United KingdomL. HamiltonFerrari 115
3 United KingdomG. RussellMercedes 106
4 MonacoC. LeclercFerrari 75
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 73
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 68
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 55
8 FranceP. GaslyAlpine 41
9 FranceI. HadjarRed Bull Racing 34
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 28
11 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 18
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 13
14 SpainC. SainzWilliams 6
15 ThailandA. AlbonWilliams 5
16 FranceE. OconHaas F1 Team 3
17 BrazilG. BortoletoAudi 2
18 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac F1 Team  
21 MexicoS. PerezCadillac F1 Team  
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing  

Campeonato de Constructores antes del GP de Austria 2026

Pos. equipos Puntos
1 GermanyMercedes 262
2 ItalyFerrari 190
3 United KingdomMcLaren 141
4 AustriaRed Bull Racing 89
5 FranceAlpine 57
6 ItalyRacing Bulls 38
7 United StatesHaas F1 Team 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 2
10 United KingdomAston Martin Racing 1
11 United StatesCadillac F1 Team  

 

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