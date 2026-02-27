Ir al contenido principal

Fórmula 1 GP de Australia

Los horarios para el GP de Australia F1 2026 y dónde ver

La temporada 2026 de la F1 arranca este fin de semana en Australia con Sergio Pérez y Franco Colapinto representando a Latinoamérica. Te dejamos las opciones de televisión y horarios.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Erick W. Rasco / Sports Illustrated via Getty Images

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca este fin de semana en Australia con la presencia de dos pilotos latinoamericanos: Franco Colapinto quien disputará su primera campaña completa en la máxima categoría con Alpine; pero también con el regreso de Sergio Pérez luego de una abrupta salida en el 2024.

Para los dos pilotos latinos, Australia será una carrera especial. Por un lado, el trazado del Albert Park en Melbourne es la pista donde Checo Pérez debutó en la F1 en el 2012 logrando un séptimo puesto y sus primeros puntos, aunque posteriormente los perdió por un error del equipo Sauber en el alerón trasero.

En el caso de Colapinto será la primera vez en la complicada pista semi callejera con un coche de F1, pero donde Alpine podría dar el primer golpe de autoridad demostrando que el cambio al motor Mercedes ha sido la decisión correcta.

Dada la diferencia horaria, las sesiones de práctica empezarán el jueves 5 de marzo de 2026 en Latinoamérica, mientras que la carrera se disputará la noche del sábado 7 de marzo en territorios como México, pero de madrugada del domingo 8 de marzo en Argentina.

¿Cómo ver el GP de Australia de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones. 

 

Horarios del GP de Australia de la F1 2026: prácticas, clasificación y carrera

Práctica 1 (FP1)

  • México: Jueves 5 de marzo de 2026 - 19:30h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 5 de marzo de 2026- 19:30h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 5 de marzo de 2026 - 20:30h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Jueves 5 de marzo de 2026 - 21:30h

  • Argentina: Jueves 5 de marzo de 2026 - 22:30h

  • Uruguay/Paraguay/Chile: Jueves 5 de marzo de 2026 - 22:30h

Práctica 2 (FP2)

  • México: Jueves 5 de marzo de 2026 - 23:00h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 5 de marzo de 2026 -23:00h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 6 de marzo de 2026- 00:00h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 6 de marzo de 2026- 01:00h
  • Argentina: Viernes 6 de marzo de 2026- 02:00h
  • Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 6 de marzo de 2026- 02:00h

Práctica 3 (FP3)

  • México: Viernes 6 de marzo de 2026- 19:30h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 6 de marzo de 2026- 19:30h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 6 de marzo de 2026- 20:30h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Viernes 6 de marzo de 2026- 21:30h

  • Argentina: Viernes 6 de marzo de 2026- 22:30h

  • Uruguay/Paraguay/Chile: Viernes 6 de marzo de 2026- 22:30h

Clasificación GP de Australia F1 2026

  • México: Viernes 6 de marzo de 2026-23:00h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 6 de marzo de 2026- 23:00h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 7 de marzo de 2026 - 00:00h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Sábado 7 de marzo de 2026 - 01:00h
  • Argentina: Sábado 7 de marzo de 2026  - 02:00h
  • Uruguay/Paraguay/Chile: Sábado 7 de marzo de 2026 - 02:00h

Carrera GP de Australia F1 2026 

  • México: Sábado 7 de marzo de 2026  - 22:00h

  • Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 7 de marzo de 2026 - 22:00h

  • Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 7 de marzo de 2026 - 23:00h
  • Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 8 de marzo de 2026- 00:00h
  • Argentina: Domingo 8 de marzo de 2026 - 01:00h
  • Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 8 de marzo de 2026- 01:00h



País

Televisora        

Gran Premio

México Mexico

Izzi y Sky

F1TV

Sábado 7/3 22:00

Costa Rica Costa Rica

Belice Belize

El Salvador El Salvador

Disney+ Premium

F1TV

 Sábado 7/3 22:00

Panamá Panama

Colombia Colombia

Perú Peru

Ecuador Ecuador

Disney+ Premium

F1TV

 Sábado 7/3 23:00

Venezuela Venezuela

Bolivia Bolivia

Puerto Rico Puerto Rico

República Dominicana Dominican Republic

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 8/3 00:00

Argentina Argentina

Disney+ Premium
Fox Sports Argentina

F1TV

 Domingo 8/3 01:00

Uruguay Uruguay

Paraguay Paraguay

Chile Chile

Disney+ Premium

F1TV

 Domingo 8/3 01:00
