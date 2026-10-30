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Fórmula 1 GP de México

Horarios y dónde ver la clasificación del GP de México 2026: guía completa de transmisión

Consulta los horarios de la FP3 y la clasificación del GP de México 2026 en Vivo. Te decimos dónde verlo por TV y streaming en México, Argentina, Colombia y todo Latinoamérica.

Luis Ramírez

Publicado: 30 oct 2026, 20:22

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México es un punto crítico dado que, asegurarse la primera línea permite estar un poco fuera del caos que se genera en la curva 1 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, buscará romper la mala racha de Mercedes sin pole en esta pista. La última vez que lo hicieron fue en el 2021.

¿Cómo funciona la actividad del sábado en un Gran Premio de Fórmula 1?

El sábado es una de las jornadas más críticas de un Gran Premio. La sesión inicia con la tercera práctica libre que los equipos ocupan para preparar todo de cara a la clasificación. La última tanda consta de 60 minutos.

Horas más tarde se disputa la clasificación oficial, dividida en Q1, Q2 y Q3, donde se define la pole position y el resto de los lugares de la parrilla.

¿Cómo es la clasificación de la Fórmula 1 en 2026 y cuántos autos se eliminan?

El reglamento deportivo de la FIA para la temporada 2026 mantiene la estructura tradicional dividida en tres tandas (Q1, Q2 y Q3), conservando la duración de cada segmento: 18 minutos para la Q1 (con un intervalo de 7 minutos), 15 minutos para la Q2 (con un descanso de 8 minutos) y 12 minutos para la definición del top 10 en la Q3.

La gran modificación para 2026 radica en el umbral de eliminación. Aunque el reglamento establece una base estándar para 20 monoplazas, la cláusula de ajuste estipula que al contar con una parrilla extendida de 22 autos, la cifra de eliminados aumenta a 6 pilotos al término de la Q1 y otros 6 al finalizar la Q2.

Así se distribuye la sesión de clasificación con 22 monoplazas en pista:

Sesión Duración Autos en pista (parrilla de 22) Eliminados al cierre Clasificados a la siguiente ronda Puestos definidos en la parrilla Q1 18 minutos 22 6 más lentos 16 P17 a P22 (según sus mejores tiempos en Q1) Q2 15 minutos 16 6 más lentos 10 P11 a P16 (según sus mejores tiempos en Q2) Q3 12 minutos 10 Ninguno N/A P1 a P10 (según los tiempos finales de Q3)

Al igual que en campañas anteriores, los registros cronometrados se borran por completo al pasar de fase. Ningún tiempo establecido en la Q1 o Q2 se conserva para las rondas subsecuentes, obligando a los pilotos a buscar una vuelta limpia en cada tanda.

¿Cuánto mide el Autódromo Hermanos Rodríguez y cuál es el récord de la pole?

El Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una longitud en su vuelta de 4.304 kilómetros en su configuración actual de Fórmula 1, con 17 curvas y una recta principal de 1.3 kilómetros.

El récord de la pole position le pertenece a Daniel Ricciardo que en el 2018 siendo parte de Red Bull cronometró 1m14.759s.

Sin embargo, existe una polémica, porque un año después Max Verstappen la redujo en una milésima pero dado que recibió una sanción en parrilla no fue contabilizada como nuevo récord.

Ganadores de la pole del Gran Premio de México en la historia

Año Piloto Equipo 1963 Jim Clark Lotus-Climax 1964 Jim Clark Lotus-Climax 1965 Jim Clark Lotus-Climax 1966 John Surtees Cooper-Maserati 1967 Jim Clark Lotus-Ford Cosworth 1968 Jo Siffert Lotus-Ford Cosworth 1969 Jack Brabham Brabham-Ford Cosworth 1970 Clay Regazzoni Ferrari 1986 Ayrton Senna Lotus-Renault 1987 Nigel Mansell Williams-Honda 1988 Ayrton Senna McLaren-Honda 1989 Ayrton Senna McLaren-Honda 1990 Gerhard Berger McLaren-Honda 1991 Riccardo Patrese Williams-Renault 1992 Nigel Mansell Williams-Renault 2015 Nico Rosberg Mercedes 2016 Lewis Hamilton Mercedes 2017 Sebastian Vettel Ferrari 2018 Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer 2019 Charles Leclerc Ferrari 2021 Valtteri Bottas Mercedes 2022 Max Verstappen Red Bull-RBPT 2023 Charles Leclerc Ferrari 2024 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2025 Lando Norris

McLaren-Mercedes

¿Dónde ver el GP de México de F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

Te presentaos la guía de los servicios de televisión y streaming que pasarán la práctica 3 y clasificación en los diferentes países de Latinoamérica.

País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Izzi, Sky, TUDN y F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

Horarios de la práctica 3 del GP de México 2026 - Sábado 31 de octubre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 11:30h Costa Rica / Belice / El Salvador 11:30h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 12:30h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 13:30h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 14:30h

Horarios de la clasificación del GP de México 2026- Sábado 31 de octubre de 2026

País / Región Horario de transmisión México 15:00h Costa Rica / Belice / El Salvador 15:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 16:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 17:00h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 18:00h

Resultados completos del viernes del GP de México 2026

EL1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'18.128

S 198.320 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+0.659

1'18.787

0.659 S 196.661 3 F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+0.733

1'18.861

0.074 S 196.477 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.738

1'18.866

0.005 S 196.464 5 A. Iwasa Red Bull 36 Red Bull Red Bull 23

+0.985

1'19.113

0.247 M 195.851 6 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.082

1'19.210

0.097 S 195.611 7 F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 29

+1.229

1'19.357

0.147 M 195.249 8 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 30

+1.248

1'19.376

0.019 S 195.202 9 O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 28

+1.284

1'19.412

0.036 M 195.114 10 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 30

+1.350

1'19.478

0.066 S 194.952 11 I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 21

+1.417

1'19.545

0.067 S 194.787 12

N. Tsolov Racing Bulls

91 RB Red Bull 29

+1.476

1'19.604

0.059 S 194.643 13 N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.480

1'19.608

0.004 M 194.633 14

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 22

+1.818

1'19.946

0.338 S 193.810 15 R. Hirakawa Haas F1 50 Haas Ferrari 30

+1.854

1'19.982

0.036 M 193.723 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+1.878

1'20.006

0.024 M 193.665 17

L. Fornaroli McLaren

67 McLaren Mercedes 25

+2.107

1'20.235

0.229 S 193.112 18 S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 31

+2.267

1'20.395

0.160 M 192.728 19 J. Crawford Aston Martin 34 Aston Martin Honda 15

+2.675

1'20.803

0.408 M 191.755 20 L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 33

+2.741

1'20.869

0.066 M 191.598 21

F. Slater Audi

98 Audi Audi 14

+2.817

1'20.945

0.076 H 191.418 22 C. Herta Cadillac 25 Cadillac Ferrari 30

+3.237

1'21.365

0.420 M 190.430 Ver los resultados completos

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