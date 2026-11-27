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Fórmula 1 GP de Qatar

Horarios y dónde ver la FP3 y clasificación del GP de Qatar 2026 de F1 en Latinoamérica

Consulta los horarios por país y los canales de TV y streaming para ver en vivo la FP3 y la sesión de clasificación del Gran Premio de Qatar 2026 de F1 en México, Argentina y toda Latinoamérica.

Luis Ramírez

Publicado: 27 nov 2026, 16:36

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

La sesión de clasificación del circuito de Lusail, sede del Gran Premio de Qatar es una de las más críticas de la temporada. A pesar de tratarse de una pista permanente, la posibilidad de adelantamientos es compleja porque no solo depende de la velocidad de los monoplazas, sino también del estado de los neumáticos.

La pista qatarí es una de las más exigentes y en carrera el truco es administrar la goma, por ello, la posición de salida determina parte del éxito en la competencia.

¿Cómo es el Circuito Internacional de Lusai, sede del GP de Qatar de F1 2026?

El Circuito Internacional de Lusail, sede del Gran Premio de Qatar, es un trazado rápido y exigente de 5.419 km con 16 curvas con una pista que exige no solo fortaleza de los pilotos, sino también un gran sacrificio por parte de los neumáticos debido a las fuerzas G a las que están expuestos.

Combina largas rectas con curvas de media y alta velocidad que castigan la carga aerodinámica y la estabilidad en frenada.

¿Quién tiene el récord de la vuelta de pole position en el Gran Premio de Qatar de la F1?

El récord absoluto de vuelta en clasificación pertenece a Oscar Piastri, quien marcó 1:19.387 en la Q3 del Gran Premio de Qatar de 2025.

Ganadores históricos de la pole del Gran Premio de Qatar de la F1

Año Circuito Piloto Constructor Carrera Tiempo de pole 2021 Lusail (GBR) Lewis Hamilton Mercedes 1 1:20.827 2023 Lusail (NLD) Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1 1:23.778 2024 Lusail (GBR) George Russell Mercedes 4 1:20.520 2025 Lusail (AUS) Oscar Piastri McLaren-Mercedes 2 1:19.387

Horarios de la FP3 y de la clasificación del Gran Premio de Qatar de la F1 2026

Práctica Libre 3 (Sábado 28 de noviembre)

País Horario México 08:30 - 09:30 Costa Rica / Belice / El Salvador 08:30 - 09:30 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 09:30 - 10:30 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 10:30 - 11:30 Argentina 11:30 - 12:30 Uruguay / Chile / Paraguay 11:30 - 12:30

Clasificación (Sábado 28 de noviembre)

País Horario México 12:00 - 13:00 Costa Rica / Belice / El Salvador 12:00 - 13:00 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 13:00 - 14:00 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 14:00 - 15:00 Argentina 15:00 - 16:00 Uruguay / Chile / Paraguay 15:00 - 16:00

¿Dónde ver la actividad del sábado del GP de Qatar de la F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

Te presentamos la guía de los servicios de televisión y streaming que pasarán la FP3 y la sesión de clasificación desde Qatar en Latinoamérica. Recuerda que todos los servicios requieren suscripción.

País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Izzi, Sky, F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

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