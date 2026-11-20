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Fórmula 1 Las Vegas GP

Horarios y cómo ver la clasificación del GP de Las Vegas F1 2026 en TV y streaming en Latinoamérica

La sesión del viernes promete ser intensa debido al reto de colocar la temperatura de los neumáticos en la ventana ideal. Conoce los horarios para los países de Latinoamérica.

Luis Ramírez

Publicado: 20 nov 2026, 3:48

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la F1 2026 será un reto para la temperatura de los neumáticos, con menos de 15 grados centígrados esperados para el momento en que los coches disputen el momento clave, lo cual podría llevar a necesitar hasta dos giros de preparación para poder colocar la vuelta ideal.

¿Cómo funciona la actividad del sábado en un Gran Premio de Fórmula 1?

Como una ocasión especial, la sesión de clasificación de Las Vegas se realiza el viernes y se consolida como el día más determinante de un fin de semana de carrera. La sesión arranca con la tercera práctica libre, una tanda de 60 minutos crucial donde los equipos realizan los últimos ajustes a una sola vuelta antes de la prueba de fuego.

Pocas horas después se pone en marcha la clasificación oficial, el momento definitivo dividido en Q1, Q2 y Q3 que establece al ganador de la pole position y el orden exacto de salida para el domingo.

¿Cómo es la clasificación de la Fórmula 1 en 2026 y cuántos autos se eliminan?

El reglamento deportivo de la FIA para la temporada 2026 conserva el formato histórico en tres segmentos (Q1, Q2 y Q3), manteniendo la duración de cada tanda: 18 minutos para la Q1 (con un intervalo de 7 minutos), 15 minutos para la Q2 (con un descanso de 8 minutos) y 12 minutos para la definición del top 10 en la Q3.

El cambio clave para 2026 está en el umbral de eliminación. Aunque la norma contempla una base para 20 autos, la regla ajustó el corte al contar con una parrilla ampliada de 22 monoplazas, por lo que la cifra de eliminados aumenta a 6 pilotos al terminar la Q1 y otros 6 al concluir la Q2.

Así se distribuye la sesión de clasificación con 22 monoplazas en pista:

Sesión Duración Autos en pista (parrilla de 22) Eliminados al cierre Clasificados a la siguiente ronda Puestos definidos en la parrilla Q1 18 minutos 22 6 más lentos 16 P17 a P22 (según sus mejores tiempos en Q1) Q2 15 minutos 16 6 más lentos 10 P11 a P16 (según sus mejores tiempos en Q2) Q3 12 minutos 10 Ninguno N/A P1 a P10 (según los tiempos finales de Q3)

Al igual que en campañas anteriores, los registros cronometrados se borran por completo al pasar de fase. Ningún tiempo establecido en la Q1 o Q2 se conserva para las rondas subsecuentes, obligando a los pilotos a buscar una vuelta limpia en cada tanda.

¿Cuál es la longitud del circuito sede del GP de Las Vegas de la F1 2026?

El circuito callejero del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 cuenta con una longitud oficial de 6.201 kilómetros y tiene como una de sus principales atracciones ser parte del Strip, la avenida más importante de la ciudad. La pista cuenta con 17 curvas y permite velocidades de 340 km/h.

Los horarios de la FP3 y la clasificación del GP de Las Vegas de la F1 2026

Horarios de la Práctica 3 para el GP de Las Vegas 2026

País / Zona Horario de la FP3 México / Costa Rica / Belice / El Salvador Viernes 20 de noviembre - 18:30h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador Viernes 20 de noviembre - 19:30h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana Viernes 20 de noviembre - 20:30h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay Viernes 20 de noviembre - 21:30h

Horarios de la Clasificación para el GP de Las Vegas 2026

País / Zona Horario de la Clasificación México / Costa Rica / Belice / El Salvador Viernes 20 de noviembre - 22:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador Viernes 20 de noviembre - 23:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana Sábado 21 de noviembre - 00:00h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay Sábado 21 de noviembre - 01:00h

¿Dónde ver la clasificación del GP de Las Vegas de la F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

Te presentamos la guía de los servicios de televisión y streaming que pasarán la práctica 3 y clasificación en los diferentes países de Latinoamérica.

País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Izzi, Sky, F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

Ganadores de la pole en la historia del GP Caesars Palace F1

Año Piloto Equipo Tiempo de la pole 1981 Carlos Reutemann Williams 1:17.821 1982 Alain Prost Renault 1:16.356

Ganadores de la pole en la historia del GP de Las Vegas de la F1

Año Piloto Equipo Tiempo de la pole 2023 Charles Leclerc Ferrari 1:32.726 2024 George Russell Mercedes 1:32.312 2025 Lando Norris McLaren 1:47.934

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