Previo

Fórmula 1 GP de Qatar

Horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Qatar 2026 de la F1 en Latinoamérica

Guía completa con los horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Qatar 2026 de F1 en Lusail: televisión, plataformas de streaming y resultados previos de prácticas para México, Argentina y más países de Latinoamérica.

Luis Ramírez

Publicado: 28 nov 2026, 19:09

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

George Russell, Mercedes

Foto de: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

La clasificación del Gran Premio de Qatar 2026 resulta crítica para definir el destino de la carrera en el trazado de Lusail, un circuito donde adelantar en pista representa un desafío mayúsculo y donde George Russell aseguró la pole position comandando el 1-2 de Mercedes por delante de Andrea Kimi Antonelli.

A la dificultad propia del circuito se suma un factor determinante para este domingo: el extremo desgaste de los neumáticos. Aunque Pirelli estableció un límite obligatorio de 27 giros máximos por stint para las 57 vueltas pactadas, las prácticas demostraron que las gomas apenas resisten alrededor de 15 vueltas antes de sufrir una degradación severa, lo que volverá crítica la estrategia en boxes.

El argentino Franco Colapinto partirá desde el 14° cajón tras superar el corte de la Q1, mientras el mexicano Sergio Pérez arrancará desde el fondo de la parrilla luego de caer en la primera ronda y cumplir su sanción de cinco posiciones.

Ganadores históricos del GP de Qatar de la F1 2026

Año Circuito Piloto Constructor Salida Margen de victoria Tiempo de carrera 2021 Lusail (GBR) Lewis Hamilton Mercedes 1 25.743s 1h 24m 28.471s 2023 Lusail (NLD) Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 1 4.833s 1h 27m 39.168s 2024 Lusail (NLD) Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2 6.031s 1h 31m 05.323s 2025 Lusail (NLD) Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 3 7.995s 1h 24m 38.241s

Más de la F1 :

Los horarios de la carrera del GP de Qatar de la F1 2026 del 29 de noviembre

País Horario México 10:00 Costa Rica / Belice / El Salvador 10:00 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 11:00 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 12:00 Argentina 13:00 Uruguay / Chile / Paraguay 13:00

Más de la F1 :

¿Dónde ver la carrera del GP de Qatar de la F1 2026 en México, Argentina y el resto de Latinoamérica?

Te presentamos la guía de los servicios de televisión y streaming que pasarán la carrera desde Qatar en Latinoamérica. Recuerda que todos los servicios requieren suscripción.

País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Izzi, Sky, F1 TV Pro Argentina Fox Sports Argentina, Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

Los resultados de las prácticas y clasificación del GP de Qatar 2026

EL1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 31

1'23.217

M 234.428 2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 29

+0.507

1'23.724

0.507 S 233.008 3

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 25

+0.661

1'23.878

0.154 S 232.580 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 26

+0.850

1'24.067

0.189 S 232.057 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 30

+0.860

1'24.077

0.010 S 232.030 6

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 26

+0.916

1'24.133

0.056 S 231.875 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 30

+1.256

1'24.473

0.340 S 230.942 8

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 27

+1.358

1'24.575

0.102 S 230.663 9

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 27

+1.384

1'24.601

0.026 S 230.593 10

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 28

+1.657

1'24.874

0.273 S 229.851 11

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 25

+1.836

1'25.053

0.179 S 229.367 12

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 28

+2.192

1'25.409

0.356 S 228.411 13

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 29

+2.220

1'25.437

0.028 S 228.336 14

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 27

+2.376

1'25.593

0.156 S 227.920 15

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 26

+2.468

1'25.685

0.092 S 227.675 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 26

+2.475

1'25.692

0.007 S 227.657 17

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 26

+2.549

1'25.766

0.074 S 227.460 18

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 27

+2.775

1'25.992

0.226 S 226.862 19

J. Crawford Aston Martin

34 Aston Martin Honda 25

+3.089

1'26.306

0.314 S 226.037 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 21

+3.199

1'26.416

0.110 S 225.749 21

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 25

+3.469

1'26.686

0.270 S 225.046 22

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 27

+3.692

1'26.909

0.223 S 224.469 Ver los resultados completos

EL2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 31

1'23.077

M 234.823 2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 33

+0.127

1'23.204

0.127 M 234.464 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 31

+0.445

1'23.522

0.318 S 233.571 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 32

+0.472

1'23.549

0.027 S 233.496 5

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 31

+0.499

1'23.576

0.027 S 233.421 6

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 33

+0.506

1'23.583

0.007 S 233.401 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 22

+1.022

1'24.099

0.516 M 231.969 8

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 24

+1.139

1'24.216

0.117 M 231.647 9

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 32

+1.348

1'24.425

0.209 S 231.073 10

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 33

+1.470

1'24.547

0.122 M 230.740 11

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 34

+1.537

1'24.614

0.067 S 230.557 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 14

+1.687

1'24.764

0.150 M 230.149 13

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 25

+1.794

1'24.871

0.107 S 229.859 14

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 32

+2.199

1'25.276

0.405 S 228.767 15

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 31

+2.656

1'25.733

0.457 M 227.548 16

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 30

+2.762

1'25.839

0.106 M 227.267 17

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 32

+2.885

1'25.962

0.123 M 226.942 18

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 34

+2.919

1'25.996

0.034 M 226.852 19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 27

+2.969

1'26.046

0.050 S 226.720 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 15

+3.571

1'26.648

0.602 S 225.145 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 29

+4.317

1'27.394

0.746 M 223.223 22

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 27

+4.434

1'27.511

0.117 S 222.925 Ver los resultados completos

EL3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 14

1'22.400

S 236.752 2

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 16

+0.249

1'22.649

0.249 S 236.039 3

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 14

+0.510

1'22.910

0.261 S 235.296 4

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 15

+0.687

1'23.087

0.177 S 234.794 5

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 22

+0.808

1'23.208

0.121 S 234.453 6

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 14

+0.868

1'23.268

0.060 S 234.284 7

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 16

+0.889

1'23.289

0.021 S 234.225 8

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 23

+1.251

1'23.651

0.362 S 233.211 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 20

+1.376

1'23.776

0.125 S 232.863 10

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 22

+1.659

1'24.059

0.283 S 232.079 11

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 14

+1.797

1'24.197

0.138 S 231.699 12

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 14

+1.831

1'24.231

0.034 S 231.605 13

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 18

+1.943

1'24.343

0.112 S 231.298 14

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 26

+1.981

1'24.381

0.038 S 231.194 15

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 17

+2.230

1'24.630

0.249 S 230.514 16

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 22

+2.238

1'24.638

0.008 S 230.492 17

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 17

+2.696

1'25.096

0.458 S 229.251 18

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 20

+2.777

1'25.177

0.081 S 229.033 19

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 15

+2.921

1'25.321

0.144 S 228.647 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 19

+3.365

1'25.765

0.444 S 227.463 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 20

+3.857

1'26.257

0.492 S 226.165 22

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 17

+4.506

1'26.906

0.649 S 224.477 Ver los resultados completos

Parrilla

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes

1'21.695

238.795 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes

+0.128

1'21.823

238.421 3

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes

+0.480

1'22.175

237.400 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes

+0.550

1'22.245

237.198 5

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull

+0.596

1'22.291

237.066 6

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull

+0.637

1'22.332

236.947 7

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari

+1.260

1'22.955

235.168 8

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull

+1.337

1'23.032

234.950 9

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari

+1.413

1'23.108

234.735 10

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull

+1.439

1'23.134

234.662 11

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari

+1.672

1'23.367

234.006 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes

+1.873

1'23.568

233.443 13

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi

+1.959

1'23.654

233.203 14

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes

+1.964

1'23.659

233.189 15

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari

+2.168

1'23.863

232.622 16

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi

+2.204

1'23.899

232.522 17

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes

+2.675

1'24.370

231.224 18

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes

+2.857

1'24.552

230.726 19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda

+3.015

1'24.710

230.296 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda

+3.555

1'25.250

228.837 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari

+3.668

1'25.363

228.534 22

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari

+4.104

1'25.799

227.373 Ver los resultados completos

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Luis Ramírez





Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



6 min



Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°





F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Qatar de F1 2026





Durksen y León logran podio en la sprint de F2 en Qatar 2026; Villagómez en los puntos



FIA F2



FIA F2



Losail



1 h



Durksen y León logran podio en la sprint de F2 en Qatar 2026; Villagómez en los puntos

Últimas noticias





Horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Qatar 2026 de la F1 en Latinoamérica



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



2 min



Horarios y dónde ver en vivo la carrera del GP de Qatar 2026 de la F1 en Latinoamérica





Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



6 min



Russell gana la pole a Antonelli en Qatar, Colapinto 14° y Sergio Pérez 22°





La parrilla de salida para el GP de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



9 min



La parrilla de salida para el GP de Qatar de F1 2026





F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Qatar de F1 2026



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



1 h



F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de Qatar de F1 2026

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete