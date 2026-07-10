Los horarios del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa y cómo verlo en vivo

La Fórmula 1 tendrá su próxima cita en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Spa-Francorchamps, escenario del Gran Premio de Bélgica.

Ferrari llega con impulso tras alcanzar su 250ª victoria en la máxima categoría de la mano de Charles Leclerc en Silverstone, donde estuvo acompañado en el podio por Lewis Hamilton.

Sin embargo, la sensación general en el paddock es que Mercedes sigue siendo la referencia de la parrilla en la temporada 2026, algo que buscará confirmar en el veloz circuito de Spa, donde la escudería de Brackley intentará sacar provecho de su unidad de potencia.

De todos modos, los problemas siguieron afectando a Mercedes en el Gran Premio de Gran Bretaña, lo que privó a Kimi Antonelli de una posible victoria antes de que finalmente terminara fuera de los puntos.

El italiano continúa liderando el campeonato con 179 puntos, aunque ahora tiene a su compañero de equipo, George Russell -segundo en Silverstone- a solo 25 unidades, mientras que Hamilton es tercero, a 32.

Por detrás de Mercedes y Ferrari, McLaren y Red Bull intentarán meterse en la pelea, aunque afrontan un gran desafío tras el rendimiento mostrado por ambos equipos en el último fin de semana. Además, en Milton Keynes todavía deben resolver los recurrentes problemas con la aerodinámica activa que afectaron a Max Verstappen tanto en Austria como en Silverstone.

Franco Colapinto llega al Gran Premio de Bélgica tras completar una gran actuación en Gran Bretaña, donde remontó desde la 19ª posición hasta terminar noveno. Sin embargo, Alpine afronta una dura batalla en la zona media del pelotón después de haber sido superado por Racing Bulls y Audi en las últimas carreras.

Por su parte, Checo Pérez buscará liderar el ataque de Cadillac después de que el equipo diera un paso adelante en Silverstone al conseguir que ambos coches vieran la bandera a cuadros, un avance en fiabilidad que ahora le permitirá concentrarse en mejorar el rendimiento general en una de las pistas más desafiantes del calendario.

La de 2026 será la 71ª edición del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y la 59ª que se dispute en Spa-Francorchamps. Las otras ediciones se celebraron en Zolder (10) y Nivelles (2).

Tras un fin de semana con formato sprint en Silverstone, la Fórmula 1 volverá en Bélgica a su cronograma tradicional, con tres sesiones de entrenamientos libres antes de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.

Horarios del GP de Bélgica de F1 2026: prácticas, clasificación y carrera

Práctica 1 (FP1)

México: Viernes 17 de julio de 2026 - 5:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 17 de julio de 2026- 5:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 17 de julio de 2026 - 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 17 de julio de 2026 - 7:30h

Argentina: Viernes 17 de julio de 2026 - 8:30h

Uruguay/Paraguay: Viernes 17 de julio de 2026 - 8:30h

Práctica 2 (FP2)

México: Viernes 17 de julio de 2026 - 9:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 17 de julio de 2026 -9:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 17 de julio de 2026- 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 17 de julio de 2026- 11:00h

Argentina: Viernes 17 de julio de 2026- 12:00h

Uruguay/Paraguay: Viernes 17 de julio de 2026- 12:00h

Práctica 3 (FP3)

México: Sábado 18 de julio de 2026- 4:30h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 18 de julio de 2026- 4:30h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado de junio de 2026- 6:30h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 18 de julio de 2026- 6:30h

Argentina: Sábado 18 de julio de 2026- 7:30h

Uruguay/Paraguay: Sábado 18 de julio de 2026- 7:30h

Clasificación GP de Bélgica F1 2026

México: Sábado 18 de julio de 2026 - 8:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 18 de julio de 2026 8:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 18 de julio de 2026- 9:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 18 de julio de 2026- 10:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 18 de julio de 2026- 10:00h Argentina: Sábado 18 de julio de 2026- 11:00h

Uruguay/Paraguay: Sábado 18 de julio de 2026- 11:00h

Carrera GP de Bélgica F1 2026

México: Domingo 19 de julio de 2026 - 7:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 19 de julio de 2026 - 7:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 19 de julio de 2026 - 8:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Domingo 19 de julio de 2026- 9:00h

Argentina: Domingo 19 de julio de 2026 - 10:00h

Uruguay/Paraguay: Domingo 19 de julio de 2026- 10:00h

¿Cómo ver el GP de Bélgica de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.