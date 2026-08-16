Honda revela cuándo tendrá el mejor motor de la F1

Los primeros meses de la asociación de Honda con Aston Martin han sido francamente dolorosos, pero el fabricante japonés vuelve a mirar hacia adelante.

El proyecto de F1 de Honda tiene un aspecto completamente diferente al de sus años de gloria con Red Bull en términos de personal, lo que llevó a Honda a darse cuenta en enero de que el inicio de esta nueva era sería problemático, incluso más de lo esperado, como reconoció Orihara, director general en pista e ingeniero jefe.

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En Zandvoort, el fabricante japonés introducirá su primera actualización ADUO del año, que está centrada por completo en el motor de combustión interna.

Ese paso pretende devolver a Honda al "pelotón de competición" en términos de rendimiento del motor, aunque serán necesarias varias actualizaciones más para cerrar la brecha.

Ese desarrollo continuará en 2027, que ya es un foco importante entre bastidores.

"Para 2027, tenemos regulaciones ligeramente diferentes para el caudal de combustible, pero nuestro programa de desarrollo sigue siendo el mismo. Necesitamos mejorar aún más nuestro rendimiento de combustión", dijo Orihara durante una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Así que seguiremos centrándonos en mejorar el rendimiento de nuestro motor de combustión, y queremos dar algunos pasos más grandes en ese sentido en 2027. Ese es nuestro principal punto de enfoque".

Además de mejorar el motor de combustión interna, su integración en el chasis también es una prioridad clave para el próximo año. Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

El nuevo motor y el chasis también ofrecen una oportunidad para integrar mejor la unidad de potencia de Honda en el diseño de Adrian Newey, reconoce Orihara.

A principios de este año, hubo mucha discusión sobre las supuestas peticiones de última hora de Newey y la complejidad que conllevaban, pero con un año de experiencia trabajando juntos a sus espaldas, hay oportunidades para mejorar la integración de cara a la próxima temporada.

"Estamos hablando estrechamente con Aston Martin para integrar mejor nuestra unidad de potencia en su nuevo chasis. Así que sí, ahora nos estamos centrando en desarrollar un buen motor para 2027 y también trabajando estrechamente con Aston Martin entre bastidores".

Honda se fija un objetivo ambicioso pese al difícil comienzo

La anterior etapa de Honda en la F1 también comenzó de forma difícil, pero finalmente terminó con campeonatos del mundo junto a Red Bull y Max Verstappen.

Dadas las dificultades actuales, nadie en Silverstone (Aston Martin) ni en Sakura (Honda) está pensando aún en victorias, y mucho menos en campeonatos del mundo, pero el pasado sí aporta cierta confianza en que se puede lograr otro giro a largo plazo.

Preguntado por el plazo previsto para alcanzar el nivel competitivo al que aspira Honda, Orihara reveló: "Es difícil dar un calendario exacto en la Fórmula 1 porque nuestro rendimiento siempre es relativo al de otro competidor.

"Después del parón de verano, queremos volver al pelotón de competición, y luego estamos trabajando duro en la fábrica para dar un paso aún mayor de cara a 2027, pero, de nuevo, debemos ser realistas.

"Así que creo que a principios de 2027 quizá todavía no tengamos la mejor de las unidades de potencia, pero estaremos más cerca del principal competidor. Y luego seguiremos apretando fuerte para ser el principal competidor, espero, en 2027 o 2028".

Eso significa que Honda quiere volver a ser la referencia en la F1 para finales de la próxima temporada o al inicio de la campaña 2028, o al menos regresar al grupo de cabeza de los fabricantes de unidades de potencia.

Honda cree que una remontada en la F1 es posible y apunta a volver a lo más alto para finales de 2027 o principios de 2028. Photo by: Honda Racing Corporation

¿Podría la fiabilidad volver a ser un problema en 2027?

Cerrar la brecha, sin embargo, no es el único aspecto que Honda debe tener en cuenta para el próximo año.

Todos los fabricantes también deben estar preparados para los cambios anunciados en el caudal de combustible. Forman parte del cambio más amplio hacia un equilibrio 58-42 entre el motor de combustión interna y la potencia eléctrica en 2027, seguido por el reparto previsto de 60-40 en 2028.

"El punto más desafiante de eso probablemente será la fiabilidad", dijo Orihara.

"Si no se cambiara el caudal de combustible, seguirían siendo necesarios desarrollos de fiabilidad por nuestra parte si mejoramos el rendimiento. Pero eso se espera de todos modos.

"Pero ahora también aumentamos el caudal de combustible, así que las exigencias en términos de fiabilidad serán bastante grandes. Para nosotros, se trata de mejorar la combustión y, además, del aumento del caudal de combustible".

No obstante, Orihara cree que es factible que Honda alcance el nivel de fiabilidad requerido pese a estos cambios.

"Será una gran exigencia para la fiabilidad y el tiempo de desarrollo es bastante corto. Así que creo que ese es un punto desafiante, pero gracias a la FIA han dado pasos razonables.

"Si recibiéramos una cifra grande en un año, entonces sería un gran problema. Pero ahora que lo han dividido en dos pasos, es una cifra razonable en términos de [aumento de] potencia, considerando que también debemos cuidar el espectáculo. Seguirá siendo desafiante para la fiabilidad, pero creo que es una buena decisión".