Honda está trabajando contrarreloj para resolver graves problemas de vibraciones a tiempo para el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 en Australia, después de una desastrosa serie de tests con Aston Martin.

Aston Martin y Honda tuvieron un inicio complicado en su asociación durante los test de pretemporada, con un kilometraje mínimo en el shakedown de Barcelona después de que el AMR26 sea terminado tarde. Luego, una serie de problemas tanto en el coche como en la unidad de potencia limitaron aún más el rodaje a lo largo de las dos semanas de pruebas en Bahréin, con la distancia total de Aston Martin de 2115 km siendo apenas un poco más de un tercio del kilometraje cubierto por equipos como Mercedes, Haas y Ferrari, y poco más de la mitad que el siguiente equipo en la lista, Cadillac.

Como Aston es el único socio de Honda en F1, eso significa que el kilometraje para la nueva unidad de potencia de Sakura también ha estado muy por debajo del de sus rivales. En el último día del segundo test de Bahréin, Aston Martin tuvo que terminar antes de tiempo al quedarse sin baterías de repuesto, con el equipo completando solo seis vueltas de instalación.

Fabricante de motor Barcelona (km) bahréin 1 (km) Bahréin 2 (km) Total km promedio kms por equipo Mercedes 5318 7815 8,410 21,544 5386 Ferrari 4615 6121 5380 16,116 5372 Red Bull Ford 2897 3626 3983 10,506 5253 Audi 1094 1916 1932 4942 4942 Honda 307 1115 693 2115 2115

Hablando con los medios japoneses, incluida la edición hermana japonesa de Motorsport.com, Honda brindó más detalles sobre sus problemas, explicando que vibraciones excesivas provenientes del motor V6 de combustión seguían causando estragos en la batería.

"Las vibraciones anómalas observadas durante las pruebas causaron daños en el sistema de batería, lo que fue la razón principal de la detención", dijo Ikuo Takeishi, jefe del departamento de carreras de cuatro ruedas de HRC, sobre el quinto día de pruebas recortado de Fernando Alonso en Bahréin.

"Detuvimos el coche porque sentimos que no debía seguir rodando en ese estado. No era que un accidente fuera inminente ni nada por el estilo, pero paramos el coche porque era peligroso.

"El lado de la unidad de potencia está investigando naturalmente la causa y trabajando en contramedidas, mientras que simultáneamente se implementan medidas en el lado del chasis. Concretamente, actualmente estamos usando la batería de Sakura en un banco con el monocasco montado, aplicando activamente múltiples contramedidas mientras realizamos medidas y análisis contra las vibraciones".

Takeishi dijo que los hallazgos significan que es demasiado pronto para afirmar si existe un problema real con el diseño de la batería en sí. Pero como cree que la causa de las vibraciones críticas no se debe a una sola pieza, Honda teme que no haya garantía de una solución sencilla.

"Las vibraciones causaron daños en la batería, por lo que no podemos decir si la batería en sí es el problema", explicó. "Podrías pensar en ello como el paquete de baterías sacudiéndose dentro de la carrocería del vehículo. Esencialmente, la zona donde el paquete de baterías está fijado está vibrando. Si esto hubiera estado dentro de lo esperado, creo que habríamos hecho más ajustes. Tal como están las cosas, sospecho que nos hemos encontrado con una situación bastante desafiante.

"Por ejemplo, si la causa se identificara en algo como la transmisión o el motor, sería mucho más fácil de abordar. Sin embargo, sospecho que múltiples componentes están interactuando para generar la vibración. Dado eso, no está claro si arreglar una sola parte lo resolverá, así que no podemos descartar la posibilidad de que esto se prolongue. Dicho eso, puramente en términos de determinación, estoy absolutamente decidido a solucionarlo rápido".

Lawrence Stroll, Aston Martin Photo by: Kym Illman / Getty Images

Eso significa que Aston y Honda probablemente seguirán comprometidos en un grado significativo en las primeras etapas de la temporada 2026, con Honda esperando llevar el auto "a un estado competitivo" para el Gran Premio de Japón a finales del próximo mes, la tercera carrera de la campaña.

"Apunto a reducir la vibración antes del inicio de la temporada, pero tengo la intención de llevar el coche a un estado competitivo antes de Suzuka", dijo Takeishi.

Existe cierta confianza en que su unidad de potencia estará en un estado mucho mejor una vez que el problema de vibraciones esté bajo control, pero Takeishi reconoció que Honda no está en posición de "hablar activamente sobre el rendimiento" en este momento.

Pero el jefe de HRC, Koji Watanabe, dijo que el fabricante japonés y Aston Martin trabajarán con serenidad para superar el difícil comienzo de su asociación.

"Las recientes pruebas de pretemporada en Barcelona y Bahréin fueron, francamente, extremadamente desafiantes para nosotros", dijo Watanabe. "No pudimos alcanzar los niveles de rendimiento que habíamos anticipado, y se hizo evidente un conjunto complejo de problemas. Sin embargo, estas pruebas también fueron un proceso crucial en el sentido de que nos permitieron visualizar estos desafíos.

"Puede haber varios problemas en ambos lados, pero apuntamos a una asociación a largo plazo, y en esta etapa creo que estamos unidos en nuestro deseo de resolver las cosas como un solo equipo", dijo Watanabe. "He tenido conversaciones telefónicas muy positivas con el presidente [Lawrence Stroll] y [Adrian] Newey sobre cómo resolver la situación. Con el inicio de la temporada acercándose, sobra decir que haremos todo lo posible para asegurarnos de estar listos para competir en Australia.

"Naturalmente, los pilotos que prueban están comprensiblemente frustrados, pero solo podemos abordar eso a través del rendimiento."