Fórmula 1 Las Vegas GP

Honda revela un cambio clave en su unidad de potencia de F1 para 2027

El fabricante japonés introdujo una nueva "contramedida" para el Gran Premio de Las Vegas, pero afirma que desarrollará una nueva estructura de batería para 2027

Ronald Vording

Publicado: 19 nov 2026, 9:30

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Inmediatamente después del Gran Premio de Sao Paulo, Honda todavía no podía explicar por completo el abandono de Lance Stroll. El canadiense se vio obligado a retirarse por 14ª vez, igualando el récord histórico de más abandonos en una sola temporada de Fórmula 1.

Antes del fin de semana de carrera en Las Vegas, Honda reunió más información sobre la falla de la batería, y el ingeniero jefe Shintaro Orihara explicó, al ser consultado por Motorsport.com sobre el problema: "Después de Brasil, hicimos algunas inspecciones en la batería y encontramos, como esperábamos, lo que ocurrió.

"Es una especie de problema esperado. Pensamos que habíamos aplicado una contramedida para Brasil, pero no fue suficiente para evitar que se produjera un problema en la batería.

"Entonces, para este evento, trajimos otra contramedida para tener una mejor fiabilidad. No puedo explicar los detalles exactos, pero después del GP de Brasil hicimos la inspección y descubrimos qué ocurrió".

El ingeniero japonés añadió de inmediato que no estaba seguro de si la medida adicional introducida para Las Vegas sería suficiente para evitar que el problema se repitiera.

"La contramedida que trajimos a este evento probablemente, cómo decirlo, no lo evitará por completo. Todavía necesitamos tener una imagen y una comprensión completas".

Orihara también reveló que la batería será una de las áreas que Honda cambiará para el próximo año. El fabricante con sede en Sakura ya no dependerá únicamente de contramedidas, sino que buscará abordar el problema de una manera más fundamental.

Shintaro Orihara, director general de operaciones en pista e ingeniero jefe de Honda Racing Corporation.

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Pero para 2027, actualizaremos la estructura interna de la batería para tener una mejor fiabilidad. Todavía estamos trabajando en ello en Sakura, pero se dieron cuenta de que necesitan mejorar la fiabilidad de la batería para el próximo año.

"Y también necesitamos seguir trayendo contramedidas para este año, para tener una buena fiabilidad y acumular más kilometraje con el coche".

La palabra 'estructura' podría referirse teóricamente a varios aspectos, pero cuando se le pidió una aclaración, Honda confirmó que se trata de "la estructura interna del almacén de energía para aumentar la robustez y la fiabilidad general".

La necesidad de este cambio ya se había hecho evidente antes del abandono de Stroll en Brasil, aunque Orihara explicó que las lecciones aprendidas de la última falla todavía pueden utilizarse para mejorar la unidad de potencia de 2027.

"Para nuestra batería de 2027, desarrollamos otra estructura, pero aún podemos aprender algo del problema de este año para mejorar nuestra fiabilidad.

"Así que no condujo directamente [al cambio para 2027], pero en algunas áreas podemos aprender de la fiabilidad de este año. Por eso seguimos trayendo contramedidas para mejorar nuestra fiabilidad. Eso también nos ayudará para el próximo año".

Los avances previos en combustión ya no funcionan bajo las reglas de 2026

Aunque el cambio en la batería está pensado principalmente para mejorar la fiabilidad, el foco de Honda en términos de rendimiento puro sigue estando en el motor de combustión interna.

Orihara ya explicó en una entrevista con Motorsport.com que mejorar la gestión o la eficiencia energética sirve de poco si el ICE (motor de combustión interna) carece de forma significativa de potencia pura, por lo que ese sigue siendo el foco principal para 2027.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El ingeniero jefe reconoció en Vegas que la combustión funciona de manera algo diferente bajo la normativa actual que antes, lo que significa que Honda ya no podía usar algunas de las soluciones probadas del ciclo anterior. Esto llevó inicialmente al fabricante por el camino equivocado.

"Bajo la normativa anterior, encontramos lo que llamamos combustión rápida. Eso nos dio mucho rendimiento bajo esa normativa", admitió Orihara.

"Comenzamos nuestro desarrollo para este año, es decir, para esta normativa, también con la combustión rápida, pero luego nos dimos cuenta de que necesitábamos mejorar la combustión más allá de la combustión rápida.

"Incluso ahora, estamos en el camino de superar la combustión rápida. Eso es en lo que nos estamos enfocando ahora y para el futuro. La combustión rápida nos dio buen rendimiento, pero a veces es difícil gestionar la combustión en sí.

"La principal diferencia bajo esta normativa es que ya no tenemos un sensor de presión de cilindro. Bajo esta normativa, necesitamos encontrar algún otro estilo de combustión para obtener más rendimiento y esa es un área en la que estamos trabajando para mejorar".

Finalmente, Orihara reconoció que la potencia máxima pura de Honda está al nivel requerido en algunos momentos, pero que controlarla y entregarla de manera constante sigue siendo particularmente difícil.

"Si tenemos un buen control, podemos mantener esa potencia máxima en un rango más amplio. Pero si no tenemos un buen control, solo obtenemos potencia máxima, pero sin ese rango más amplio hay menos entrega de par o precisión de par. Así que sí, necesitamos mejorar el control de la combustión y el rendimiento de la combustión bajo esta normativa".

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