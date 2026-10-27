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Honda prepara dos evoluciones del motor 2027 de Aston Martin: Melbourne y la octava carrera

La marca japonesa está trabajando en el motor de la próxima temporada para Aston Martin. La primera evolución debutará en Australia, pero no bastará para cerrar la brecha con sus rivales. Por eso está previsto un segundo paso en el GP número 8 (el de Mónaco).

Giacomo Rauli

Publicado: 27 oct 2026, 13:07

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El 2026 que está viviendo Aston Martin está obligando al equipo de Silverstone a mirar más adelante que sus rivales. El presente no está a la altura de las expectativas, pero se ha vuelto aún más importante para entender el camino que hay que tomar para llegar al ambicioso objetivo fijado hace unos meses.

Uno de los departamentos en los que el equipo británico necesita más dar pasos adelante es el relacionado con la unidad de potencia. Honda, socio de Aston Martin desde esta temporada, ha trazado un plan que no prevé la llegada de un mastodóntico paquete de novedades para llevar el V6 japonés al nivel de sus rivales, sino un viaje hecho de etapas,

Una de ellas es conocida desde hace tiempo: el primer gran premio de la próxima temporada. En Melbourne, donde arrancará el Mundial 2027 de Fórmula 1, Honda se presentará con una unidad de potencia actualizada que deberá permitir a Aston Martin acercarse a la competencia desde el punto de vista de la unidad de potencia y tener una mejor sinergia e interacción con lo que será el AMR27.

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Shintaro Orihara, máximo responsable de Honda Racing Corporation (HRC), habló precisamente del programa de desarrollos del motor para la próxima temporada, confirmando tanto el primer desarrollo en Melbourne como el de la octava carrera que ya había indicado pocas horas antes Adrian Newey.

"Como ya he dicho, debemos dar varios pasos adelante para alcanzar a nuestros principales competidores. Nuestro objetivo es introducir algunas mejoras ya para la primera carrera. Sin embargo, debemos admitir que, incluso entonces, aún no estaremos al nivel de los equipos de cabeza".

"Por lo tanto, necesitaremos un paso adelante adicional. Como dijo Adrian (Newey, ndr), nuestro objetivo es introducir otra actualización importante a mitad de temporada, digamos alrededor de la octava carrera. Esta es nuestra hoja de ruta y estamos trabajando para cumplirla".

Si en 2027 no viéramos retrasos o cancelaciones de GP, la octava cita de la próxima temporada será el Gran Premio de Mónaco, fijado para el fin de semana del 4 al 6 de junio. Es en ese fin de semana cuando Honda debería hacer debutar el segundo paquete de novedades para su unidad de potencia.

Orihara admitió que los trabajos se concentrarán principalmente en el motor de combustión interna, porque ha sido considerado una de las partes menos virtuosas de la unidad de potencia japonesa.

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Como ya sabemos desde hace varias semanas, el próximo año el reparto de la potencia de los "corazones" de los Fórmula 1 de nueva generación ya no será 50-50%: el propulsor térmico tendrá mayor importancia año tras año y lo hará precisamente a partir de 2027. Por eso en Japón trabajarán para mejorar sus prestaciones.

"Sin duda nuestro punto débil es el motor de combustión interna. Por lo tanto, estamos trabajando duro para mejorarlo, sobre todo de cara al próximo año. Las prestaciones del motor serán más importantes que este año. Así que sí, este es un aspecto fundamental para nosotros".

Las modificaciones para mejorar el turbo lag funcionan

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Mientras tanto, este año Honda ha metido mano a su unidad motriz - con mucha diferencia la menos prestacional del campeonato mundialista - y la última actualización llevada a Singapur tuvo el objetivo de mejorar el turbo lag que tantos problemas ha dado a Alonso y Stroll a lo largo de la temporada.

"Después de Singapur, actualizamos algunas de nuestras estrategias de control para mejorar el turbo lag. Realizamos algunos ajustes durante los entrenamientos libres y, en carrera, comprobamos que todo funcionaba bien, como estaba previsto".

"Este es, por tanto, un pequeño aspecto positivo para nosotros este fin de semana: hemos visto que la estrategia actualizada funciona bien en la gestión del turbo lag. Además, hemos optimizado los ajustes de la gestión de la energía para este fin de semana y hemos confirmado en carrera que funcionan como estaba previsto".

En Austin, sin embargo, Aston Martin fue literalmente detenida en la primera vuelta de la carrera. Sus ambiciones de entrar en los puntos, más que legítimas considerando lo que Alonso logró hacer con un coche muy dañado, se esfumaron en la curva 11, cuando Fernando fue golpeado por el Williams de Alexander Albon, destruyendo una parte de los bargeboards y el fondo.

"Por desgracia, sin embargo, el coche sufrió algunos daños durante la primera vuelta, así que no logramos alcanzar los objetivos que nos habíamos fijado".

"En conjunto, de todos modos, en lo que respecta a la unidad de potencia, fue un fin de semana sin problemas particulares, con sesiones regulares y una buena cantidad de vueltas en pista", concluyó Orihara.

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