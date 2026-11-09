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El raro Honda NSX de Ayrton Senna pulveriza la estimación de subasta con una venta récord

Un Honda NSX que fue utilizado por el tricampeón de Fórmula 1 Ayrton Senna ha establecido un nuevo récord de subasta para el modelo

Lydia Mee

Publicado: 9 nov 2026, 23:08

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Ayrton Senna, McLaren

Foto de: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

Un Honda NSX utilizado por el tricampeón de Fórmula 1 Ayrton Senna ha establecido un récord de subasta para el modelo.

El coche, que antes de la subasta se estimaba que se vendería por entre £500,000 y £800,000, se vendió por £871,250 en RM Sotheby's en Londres el 31 de octubre. La subasta también incluyó un Ferrari 550 Maranello de 2002, un Ferrari 250 GT/L Berlinetta Lusso by Scaglietti de 1964 y un Clement AC4R 12/16 HP Rear-Entrance Tonneau de 1903.

Como parte de un acuerdo con Senna durante su etapa en el equipo de Fórmula 1 McLaren-Honda, Honda le dio acceso a tres NSX para uso personal, dos de los cuales eran negros. El tercero, chasis T000233, era Formula Red con techo negro e interior de cuero negro, y fue matriculado en Portugal como SX-25-59 en 1991. Permaneció en Lisboa y se llevaba al piloto brasileño en sus visitas al país, donde había comprado una propiedad en Quinta do Lago.

Tras el trágico fallecimiento de Senna en el Gran Premio de San Marino de 1994, el NSX fue vendido a Robert McKagan y trasladado al Reino Unido. El británico vendió posteriormente el NSX en 2024, cuando sus nuevos propietarios lo devolvieron a Japón, pero desde entonces ha sido trasladado de nuevo al Reino Unido para esta última venta.

El legendario coche presume de un motor de seis cilindros y tres litros que produce 271bhp, puede acelerar de 0 a 60mph en 5.8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 165mph.

Senna participó en las pruebas del Honda NSX y lo condujo célebremente en el circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón.

Sholto Gilbertson, director de ventas de RM Sotheby's en el Reino Unido, dijo: "El legado de Senna va mucho más allá de sus tres campeonatos mundiales. Su estilo y elegancia son eternos, y cuando piensas en Senna—vestido con desenfado con vaqueros, calcetines blancos y mocasines marrones al volante de un coche de calle—piensas en un NSX. Esta es una oportunidad maravillosa de poseer una pieza genuina de la historia deportiva y cultural."

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