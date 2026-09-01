Honda F1 advierte que en Italia seguirá "optimizando" el motor y aún hay potencial por descubrir

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se celebra en Monza, un circuito conocido como el "templo de la velocidad". Se trata de un trazado en el que la potencia es un factor clave, por lo que el rendimiento de la unidad de potencia (UP) se verá sometido a una dura prueba.

Honda introdujo la UP de especificación 2 en la anterior carrera, el Gran Premio de los Países Bajos. Se esperaba que esta actualización, tan esperada por Aston Martin, mejorara el rendimiento, pero hubo problemas en cuanto a la manejabilidad, lo que provocó que ambos monoplazas quedaran eliminados en la Q1, tanto en la clasificación de sprint como en la clasificación general.

Sin embargo, el ritmo de carrera fue bastante bueno, y Fernando Alonso logró terminar en novena posición, lo que supuso su segundo podio de la temporada.

Shintaro Orihara, director general e ingeniero jefe de Honda en pista, se pronunció sobre los retos del Gran Premio de Italia de la siguiente manera:

"Monza, escenario de este fin de semana, es un circuito compuesto por largas rectas y once curvas, en el que se acelera a fondo durante gran parte del recorrido. Es fundamental saber distribuir la energía limitada entre los distintos tramos, lo que influye enormemente en los tiempos por vuelta, especialmente en la clasificación".

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"Aunque el rendimiento ha mejorado gracias al motor de especificación 2 que incorporamos en la última carrera, el Gran Premio de los Países Bajos, nuestra competitividad general sigue estando por debajo de la de nuestros rivales, por lo que creemos que será un fin de semana complicado".

"De cara al Gran Premio de Italia, nos hemos centrado en mejorar la manejabilidad. Desde el Gran Premio de los Países Bajos, hemos estado trabajando en el banco de pruebas de HRC Sakura para lograr un control de combustión estable; en Monza comprobaremos los resultados y seguiremos optimizando el sistema para mejorar nuestra competitividad en el futuro".

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