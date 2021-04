Honda estudiará si abre toda la potencia del motor en carrera

Aunque Red Bull-Honda demostró una clara ventaja sobre Mercedes en la clasificación de Sakhir el fin de semana pasado, en la carrera las cosas cambiaron.

Y ese cambio de rendimiento permitió a Mercedes hacer una estrategia agresiva para ayudar a Lewis Hamilton a salir por delante de Max Verstappen y llevarse el triunfo. Reflexionando sobre el fin de semana, Honda dice que un aspecto que analizará a fondo es si podría haber sido más agresivo con su despliegue de potencia en Bahrein.

Si bien los equipos deben usar los mismos modos de motor tanto en la clasificación como en las carreras, hay cierto margen para variar una serie de factores, como la estrategia de despliegue de energía, y elegir cómo de agresiva es la unidad de potencia durante todo el fin de semana.

A raíz de lo que sucedió en Bahrein, el director técnico de Honda F1, Toyoharu Tanabe, asegura que comprobará si la filosofía en la primera cita del año fue la mejor o si tienen que hacer las cosas de manera diferente a partir de ahora.

"Revisaremos y tendremos en cuenta los datos", explicó Tanabe. “Tenemos que ver cuánto hemos exprimido la unidad de potencia en esta carrera, y luego la usaremos según las características de cada circuito en el futuro".

"Queremos verificar si ese uso fue óptimo. Básicamente, creo que se puede exprimir sin problemas, pero planeo pensar en lo que debo hacer para usarlo correctamente en el futuro".

La frustración de Red Bull por no lograr la victoria en la primera carrera de la temporada fue evidente, y Honda también comparte esa sensación.

"Fue un resultado decepcionante", admitió Tanabe. "Pero Max pudo luchar por la victoria en la primera carrera del año, y creo que eso es algo positivo. Creo que fue una buena carrera para ser la primera de la temporada".

Y añadió: "Hicimos lo que pudimos. Creo que la estrategia del equipo también fue buena. Sin embargo, creo que la falta del mejor resultado hace que todavía no sea suficiente. Si alguien me pregunta '¿estás 100% satisfecho?', tendría que decir que no".

Sin embargo, Tanabe no tiene dudas de que el panorama competitivo entre Red Bull y Mercedes es diferente este año respecto al de 2020.

"El año pasado, solo pudimos ganar cuando todo salió bien", dijo. "En cuanto a la diferencia con Mercedes, creo que este año estamos en una mejor posición".

Todos los coches, equipos y pilotos que han llevado un motor Honda en la historia de la Fórmula 1

