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Honda defiende su rotación de técnicos en F1 a pesar de las críticas por los resultados

El presidente de HRC explica la razón por la que con frecuencia se producen cambios, incluso en puestos importantes, en el personal que se ocupa de la unidad de potencia de F1. La idea es llevar el conocimiento adquirido en el motorsport a todas las demás áreas de la empresa, con la conciencia de que para empezar a ganar se necesita más tiempo.

Ken Tanaka

Publicado: 21 oct 2026, 15:43

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Koji Watanabe, Honda Racing

Foto de: Motorsport.com / Japan

El enfoque de Honda para el desarrollo de las unidades de potencia de Fórmula 1 es muy diferente al de los demás constructores presentes en la parrilla. Ferrari, Mercedes, Audi y Red Bull cuentan con estructuras dedicadas al desarrollo de sus propias UP, que se apoyan en especialistas dedicados exclusivamente a esos programas.

Honda, por el contrario, confía el desarrollo a Honda Racing Corporation (HRC), la división de la empresa centrada en el motorsport. Sin embargo, los ingenieros que trabajan en el programa son empleados procedentes de Honda Motor Co. o de Honda R&D y, en el futuro, podrían ser trasladados a otros departamentos. En otras palabras, Honda adopta el sistema de rotación de puestos, una práctica común en las empresas japonesas.

En el contexto de la Fórmula 1, este enfoque ha suscitado tanto apoyos como críticas, y en ocasiones se ha señalado como una de las razones de las dificultades encontradas por Honda esta temporada. Sin embargo, parece que el propósito de este sistema de rotación —y los objetivos que Honda pretende alcanzar a través de él— aún no se han comprendido del todo.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“En primer lugar, más que una simple rotación de puestos, se trata de una filosofía más amplia: trasladar la tecnología y la experiencia adquiridas al máximo nivel en la F1 al desarrollo de productos destinados a los clientes, así como a tecnologías futuras. Es la filosofía de nuestro fundador, Soichiro Honda, un principio que hemos mantenido y que seguimos aplicando. Ese es el fundamento de nuestro sistema”, explicó Koji Watanabe, presidente de HRC.

“Asignamos a personas con experiencia en el desarrollo en F1 a proyectos complejos, que implican tecnologías aún nuevas e inexploradas, como los eVTOLs, el HondaJet, las pilas de combustible, las baterías de estado sólido y las tecnologías para la exploración espacial. Queremos que aprovechen el bagaje de competencias de nivel mundial y la confianza adquiridos en la F1 para liderar esos proyectos. Para Honda, una empresa que trabaja al servicio de los clientes en todo el mundo, este aspecto es de fundamental importancia”.

“Y, de hecho, son precisamente quienes han trabajado en F1 quienes lideran estos proyectos. Ha resultado ser un valor añadido extraordinario para la empresa. Es un aspecto de extrema importancia”.

El flujo de competencias también se produce en la dirección opuesta. Los conocimientos adquiridos, por ejemplo, en el desarrollo del HondaJet y de los cohetes pueden resultar útiles también para el desarrollo en Fórmula 1. “El proceso funciona también al contrario. Las tecnologías desarrolladas a través de nuestro trabajo en aeronaves de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), proyectos espaciales y jets pueden encontrar aplicación también en F1, contribuyendo a elevar nuestro nivel de prestaciones en la categoría”.

"Esto nos permite ampliar nuestro bagaje de conocimientos técnicos e ideas en ámbitos en los que, de lo contrario, nuestra perspectiva correría el riesgo de volverse demasiado limitada. Creemos que este enfoque es ventajoso para ambas partes y tenemos intención de seguir por este camino».

Honda también mantiene una plantilla solo para el motorsport

Yasuaki Asaki, que hasta 2021 dirigió el programa de desarrollo de las unidades de potencia Honda para la F1, anteriormente había sido responsable del proyecto del N-BOX, modelo que, todavía hoy, resulta ser el vehículo más vendido en Japón.

En una entrevista anterior concedida a Motorsport.com, Asaki declaró: “Cuando se trata de competir dentro de un determinado reglamento, la Fórmula 1 y los kei car son lo mismo”. Su carrera representa otro ejemplo concreto del sistema de rotación de personal adoptado por Honda. Watanabe explicó después el propósito más amplio del compromiso de Honda en el motorsport. “No somos una empresa que se dedique exclusivamente a las carreras. Utilizando las competiciones como banco de pruebas y aspirando incansablemente a la victoria, somos capaces de formar y hacer crecer a nuestros ingenieros. Así es como lo veo: la simple participación no es suficiente. Precisamente porque aspiramos a ganar conseguimos desarrollar las competencias de nuestros técnicos”.

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”Persiguiendo la victoria con determinación, podemos crear las soluciones del futuro y hacer avanzar el patrimonio tecnológico de Honda. Ahí es donde nosotros en HRC esperamos aportar nuestra contribución”.

Dicho esto, la rotación de personal no implica que cada ingeniero sea trasladado de un departamento a otro. Cuando HRC —inicialmente centrada en las competiciones motociclistas— asumió la gestión de las actividades de Honda en el motorsport de cuatro ruedas, también sentó las bases para mantener un grupo de ingenieros dedicados exclusivamente a las carreras, con funciones estables y permanentes.

“Para evitar malentendidos, preciso que no rotamos a cada empleado. Quiero aclarar que contamos con profesionales dedicados íntegramente al deporte motor. Mantenemos intacto el núcleo fundamental del personal, de modo que pueda seguir haciendo avanzar nuestra tecnología de competición, al tiempo que aplicamos una rotación de algunas figuras dentro de la organización".

Honda Power Unit

Por eso Honda cambió la cúpula del programa de F1

Recientemente, HRC ha introducido cambios en la estructura dedicada al desarrollo de la unidad de potencia de F1. A partir del 1 de octubre, Yoichiro Fukao sustituyó a Tetsushi Kakuda en el cargo de responsable del proyecto (Large Project Leader - LPL). Según Watanabe, este relevo forma parte del sistema de rotación de cargos adoptado por Honda.

"A nivel del Grupo Honda, evaluamos constantemente la rotación del personal en posiciones clave. Estábamos buscando el momento oportuno para realizar este cambio: ¿habría sido mejor a finales de 2026, o después de la introducción de la segunda especificación de la unidad de potencia? Considerando que en 2027 el reglamento sufrirá algunos cambios, establecimos que el momento ideal era precisamente después de la introducción de la segunda especificación de la unidad de potencia”.

Las prestaciones de Honda

Esta temporada, el equipo Honda de F1 no consiguió mejorar tanto como se esperaba. Sin embargo, Watanabe negó categóricamente que el cambio de personal estuviera relacionado con estas dificultades.

"Es una cuestión aparte. Siempre evaluamos la necesidad de ceder el liderazgo a la siguiente generación en el momento oportuno, permitiendo al nuevo líder heredar la tecnología y los conocimientos de Kakuda. Queremos confiar en líderes más jóvenes que puedan mejorar aún más la velocidad y la eficiencia del desarrollo, afrontando al mismo tiempo nuevos retos técnicos. Este era simplemente el momento más oportuno para realizar esta transición".

Tetsushi Kakuda, HRC

Foto di: Honda

Hasta ahora, los responsables del desarrollo de la unidad de potencia Honda en F1, entre ellos Asaki y Kakuda, habían pasado la mayor parte de su carrera trabajando en el desarrollo de motores. Ambos eran, de hecho, especialistas en motores. Fukao, en cambio, está especializado en sistemas de control.

¿Por qué, entonces, Honda eligió a Fukao para liderar la próxima fase de desarrollo de la unidad de potencia? Watanabe explicó los motivos. "Fukao ya ocupaba el cargo de responsable interino del desarrollo de la unidad de potencia, por lo que su promoción a esa posición fue un paso natural".

“Además, posee un conocimiento profundo de todo el motor, otro motivo por el que lo elegimos para este cargo. Su área de especialización es, de hecho, la de los sistemas de control, un aspecto particularmente importante a la luz de la normativa vigente.” “Más importante aún que su área específica de competencia, sin embargo, es su capacidad para considerar la tecnología en su conjunto. Un líder necesita esta visión de conjunto, además de las cualidades adecuadas para el cargo. Evaluamos su potencial y su enfoque para acelerar el desarrollo, afrontar los retos e identificar nuevas tecnologías prometedoras.”

“Kakuda, que ha ocupado el cargo de LPL hasta ahora, permanecerá en el proyecto de F1 y apoyará a Fukao en su nuevo puesto”.

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