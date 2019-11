Honda dice que está "claro" que Ferrari perdió velocidad en Austin

Ferrari no pudo explicar su falta de ritmo en carrera el pasado fin de semana, pero se defendió agresivamente, ya que algunos, incluido el piloto de Red Bull Max Verstappen, sugirieron que su peor rendimiento en clasificación fue el resultado de la Directiva Técnica de la FIA sobre el flujo de combustible.

Charles Leclerc usó un motor Ferrari de elevado kilometraje y especificaciones más antiguas en la clasificación y el jefe de equipo, Mattia Binotto, dijo que un experimento con la configuración también redujo su velocidad máxima.

Sea cual sea la razón, Tanabe le dijo a Motorsport.com que el rendimiento del Ferrari en recta no fue tan grande en comparación con Red Bull-Honda como lo era antes.

"No podemos separar la resistencia al avance del chasis y el rendimiento del motor", dijo Tanabe. "Cuando miramos solo la velocidad, la diferencia entre Ferrari y nosotros es más pequeña que en las carreras anteriores".

"Eso está claro. [Pero] no sabemos si eso fue solo por el motor o por el chasis. Su ritmo en carrera no fue tan bueno como en las citas anteriores. Significa que el paquete era diferente o no suficiente para esta pista".

"No lo sé. Pero vemos la diferencia en la velocidad máxima".

La controversia en torno a la directiva técnica fue el resultado de una petición de aclaración de Red Bull a la FIA sobre los sistemas de sensores de flujo de combustible y las posibles formas de subvertir las reglas para obtener un aumento de potencia.

Red Bull había escrito a la FIA solicitando aclaraciones sobre el filtrado de la señal del medidor de flujo de combustible, y le dijeron que los tres escenarios que describieron no serían legales, lo que implicó que todos los equipos recibieron la notificación en forma de directiva técnica.

Las opiniones de Verstappen y Lewis Hamilton relacionaron la caída de rendimiento de Ferrari con la respuesta de la FIA, pero Tanabe advirtió en contra de sacar conclusiones de una sola carrera: "Necesitamos tener datos de Brasil y Abu Dhabi. Entonces descubriremos algo. De lo contrario, no podemos hablar solo por una carrera".

Verstappen se clasificó tercero en el Circuito de las Américas y terminó en el mismo puesto, después de que una bandera amarilla tardía detuvo su ataque sobre el segundo Mercedes de Lewis Hamilton.

Completó una buena doble cita norteamericana para Red Bull y Honda, ya que Verstappen fue mejor en clasificación en México, pero arruinó su carrera por un incidente temprano con Hamilton y luego un pinchazo.

Tanabe se sorprendió por el rendimiento del Red Bull-Honda en México, y admitió en Estados Unidos que "nuevamente, no esperaba un tiempo de clasificación tan [cercano] y a Max en la segunda fila".

"La diferencia entre los mejores se redujo antes de las vacaciones de verano y luego Ferrari mejoró mucho después del verano", dijo Tanabe. "Ahora, se está apretando de nuevo con los tres equipos. Pero no sé qué pasará el resto de la temporada".

"En Brasil y Abu Dhabi veremos el rendimiento del paquete y nuestra competitividad frente a Mercedes y Ferrari".