El área clave que Honda aún necesita mejorar con su nuevo motor de F1

Tras el primer paquete de mejoras importante de Adrian Newey en Hungría para Aston Martin, Honda introdujo en Zandvoort su primera actualización de la unidad de potencia de la temporada de Formula 1.

El ingeniero jefe Shintaro Orihara explicó que la actualización se centró por completo en el motor de combustión interna, aunque en Zandvoort llevó consigo una hoja de papel a su sesión con los medios para recalcar que no quería en absoluto hablar de las ganancias en términos de caballos de potencia o tiempo por vuelta.

En Monza, Orihara ya no lleva consigo esa hoja de papel, lo que le llevó a bromear: "¡Ahora podéis preguntarme de todo!"

Honda todavía no quiere revelar ninguna cifra en lo que respecta a los caballos de potencia, aunque Orihara sí dijo que el progreso con esta primera mejora ADUO está totalmente en línea con las expectativas, cuando Motorsport.com le preguntó al respecto.

"Así que introdujimos un motor de nueva especificación en los Países Bajos y hemos observado un paso adelante en términos de rendimiento, tal como esperábamos según nuestras métricas", dijo. "Hemos confirmado lo que vimos en el banco de pruebas, así que eso fue algo positivo que encontramos en los Países Bajos".

Sin embargo, el fin de semana de carrera en Zandvoort también mostró que todavía había trabajo por hacer.

"Por otro lado, encontramos algunas cosas que mejorar en términos de manejabilidad. Así que hemos actualizado nuestras características de combustión y luego preparamos los ajustes de datos y las herramientas para adaptarnos a estas nuevas características de combustión para lograr una mejor manejabilidad", continuó Orihara.

"Pero no fue suficiente para satisfacer a los pilotos. Así que ese es definitivamente nuestro punto de mejora que encontramos en los Países Bajos".

Shintaro Orihara, de Honda, durante una entrevista con Ronald Vording de Motorsport.com Photo by: Honda Racing Corporation

La manejabilidad se refiere a la sensación que los pilotos obtienen de la unidad de potencia. El hecho de que esa sensación aún no esté completamente donde Honda quiere que esté, ni sea plenamente consistente a lo largo de la vuelta, no sorprende.

Orihara ya lo había señalado en Spa-Francorchamps en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, lo que significa que Honda sabía que todavía tenía trabajo por hacer después de llevar a la pista su primera mejora ADUO. Parte de ese trabajo ya se ha llevado a cabo en los 10 días transcurridos desde Zandvoort.

"Llevamos todos los datos de vuelta al banco de pruebas y llevamos todos los comentarios de los pilotos de vuelta al banco de pruebas", continuó Orihara. "Han realizado algunas pruebas en HRC Sakura para mejorar nuestros controles y conseguir una mejor manejabilidad. Así que el principal punto de atención para este fin de semana será confirmar esas contramedidas en Monza".

Preguntado por cuáles son exactamente los problemas de manejabilidad, el ingeniero jefe de Honda para el proyecto de F1 explicó que se trataba de un panorama complejo que implica varios aspectos diferentes.

"Si hablas de manejabilidad, eso incluye los cambios de marcha y la estabilidad de la combustión durante la fase de frenado, y también durante la fase de freno motor y la entrega de par", detalló Orihara. "Muchas cosas se combinan en la manejabilidad y necesitamos mejorar toda el área.

"Así que el principal problema es cómo controlamos nuestra combustión y cómo logramos una combustión estable. Ese es el principal punto de atención para mejorar toda nuestra manejabilidad".

Trabajos en el garaje de Aston Martin. Photo by: Alessio Morgese

Aunque Honda busca principalmente estabilidad con las nuevas características de combustión, el director de operaciones en pista de Aston Martin, Mike Krack, recalcó que la manejabilidad también estaba vinculada al chasis.

"La manejabilidad no es solo un tema de la UP, la manejabilidad también es un tema de chasis, así que tenemos que trabajar juntos en esto, tratando de entenderlo todo", dijo Krack.

"Quieres buscar el óptimo, pero también quieres ser consistente con diferentes niveles de regeneración, con diferentes niveles de frenado y con diferentes niveles de reducción de marchas. No es un ejercicio fácil.

"Creo que es algo que todos los equipos están aprendiendo y que todos los equipos realmente tienen que optimizar para cada sección de la pista. Al fin y al cabo, cuando hablamos de manejabilidad, no debemos mirar solo la UP, sino también el conjunto. Todos los elementos del chasis y de la UP están implicados".

A medida que estos aspectos mejoren, Honda cree que también puede extraer un poco más de rendimiento de la mejora de Zandvoort, aunque esto no supondrá un gran avance, ya que no habrá más cambios de hardware.

"Aun así, creemos que tenemos cierto margen para mejorar el rendimiento optimizando los datos", dijo Orihara. "Hemos traído algunos cambios de calibración para esta pista para maximizar nuestro rendimiento, pero no va a ser un gran cambio, solo optimización".

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