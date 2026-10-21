Fórmula 1

Hockenheim negocia con la F1, pero ve casi nula la financiación pública para volver al calendario

Mientras lanza un “hogar de la movilidad”, Hockenheim aún desea una carrera de F1

Benjamin Vinel Stefan Ehlen

Publicado: 21 oct 2026, 14:07

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2019 German Grand Prix

Foto de: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Hockenheim se encuentra «en conversaciones» con la Fórmula 1 sobre un posible regreso al trazado alemán, aunque, por el momento, el proyecto sigue siendo «en gran medida teórico».

Los directores gerentes de Hockenheimring, Joern Teske y Jochen Nerpel, abordaron la cuestión en profundidad durante una entrevista con Formel1.de —publicación hermana de Motorsport.com—, coincidiendo con la inauguración de «Motorworld» en el circuito situado en Baden-Wurtemberg. Lo describieron como «un centro único que reúne, bajo un mismo techo, el automovilismo, el comercio minorista, talleres, proveedores de servicios, negocios, hoteles, restauración, eventos y la pasión por el mundo del motor».

El circuito de Baden-Wurtemberg albergó por primera vez el Gran Premio de Alemania en 1970 y fue un habitual en el calendario de la F1 desde 1977 hasta 2006. Posteriormente, pasó a acoger la prueba de forma bianual hasta 2018, alternándose inicialmente con Nürburgring. En 2019 se celebró una última edición con el apoyo de Mercedes, pero la compleja situación financiera hizo inviable la continuidad de la carrera.

Actualmente, la F1 cuenta con un calendario de 24 pruebas y varios candidatos potenciales —entre ellos Ruanda, cuya incorporación está prevista para principios de la década de 2030—, pero Hockenheim mantiene su interés en volver a convertir el campeonato mundial en su evento estrella.

«La Fórmula 1 sigue, naturalmente, muy de cerca lo que ocurre aquí en Hockenheimring», señaló Teske.

2019 German Grand Prix

Photo by: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

«Estamos en conversaciones. La prioridad de la Fórmula 1, por supuesto, es que las condiciones generales en Hockenheimring sean las adecuadas. Motorworld es un edificio magnífico, pero no es el elemento esencial que la Fórmula 1 necesita para organizar una carrera. Supongo que su atención se centrará más en si la infraestructura general es la apropiada. Dicho esto, las imágenes que publicamos impresionaron a todos, incluido —podría decir— a Stefano Domenicali [director ejecutivo de la F1]. Es, sencillamente, un edificio fantástico, y simboliza el hecho de que, en el circuito, las cosas realmente están avanzando».

Nerpel aclaró que, si Hockenheim volviera a albergar la F1, necesitaría gradas temporales para pasar de «algo menos de 60 000 asientos» a «cerca de 100 000», además de un edificio de boxes más grande para dar cabida a los 11 equipos.

Pero el quid de la cuestión, como suele ocurrir, es el aspecto financiero. «A menudo comentamos: "¿Habéis visto el edificio de boxes en Hungría?"», añadió Nerpel. «Algo así se construye casi de la noche a la mañana —y uso esta expresión a propósito, porque esas instalaciones se levantaron en un plazo de entre seis y nueve meses—.

Son dos enfoques completamente distintos. Cuando un gobierno o un país muestra interés y afirma: "Esto es importante para nosotros" —pensemos en Ruanda, por ejemplo, que ahora forma parte de las conversaciones—, resulta sorprendente lo poco arraigada que está la Fórmula 1 en Alemania —un país famoso por su industria automotriz— y el escaso apoyo con el que cuenta. Naturalmente, nos gustaría recibir mucho más respaldo, pero las probabilidades de obtener financiación pública de cualquier fuente son prácticamente nulas, por decirlo de alguna manera».

«Hay muchas cuestiones que resolver primero», confirmó Teske. «Como no tenemos nada sustancial que anunciar o tratar públicamente en este momento, todo sigue siendo, en gran medida, algo teórico».

2019 German Grand Prix

Photo by: Peter Fox / Getty Images

Ante la disminución de la incertidumbre en el calendario —en el contexto de la guerra en Irán—, Teske aclaró además que, desde el punto de vista financiero, acoger una carrera de sustitución puntual a última hora «ciertamente no valdría la pena» para Hockenheim.

«Dicho de otro modo: si aceptar una carrera de sustitución abriera considerablemente la puerta a un contrato plurianual y a un futuro asegurado en la Fórmula 1, entonces, sin duda, sería una opción que estudiaríamos muy seriamente», afirmó Teske.

«Pero si quedara claro que se trata únicamente de una carrera de sustitución puntual, sin perspectivas de continuidad, yo personalmente me plantearía si el esfuerzo merece la pena. Desde el punto de vista financiero, desde luego que no».

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«¿Qué valor duradero aportaría una sola carrera? Un breve estallido de atención mediática, una gran visibilidad para ese evento y, después, todo vuelve a desvanecerse. No sería necesariamente mi opción preferida, aunque debo recalcar que se trata solo de mi opinión personal y que no ha sido algo acordado internamente».

Catorce de los 22 pilotos que actualmente conforman la parrilla de F1 han competido en el Hockenheimring; tres de ellos han logrado la victoria: Fernando Alonso (2005, 2010, 2012), Lewis Hamilton (2006, 2016, 2018) y Max Verstappen (2019). El ídolo local, Michael Schumacher, ostenta el récord con cuatro victorias en su haber.

2019 German Grand Prix

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

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