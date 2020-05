La historia de cómo Wolff apoyó a Bottas al inicio de su carrera

A principios de la década de 2000, Toto Wolff suspendió sus propias actividades de piloto para concentrarse en sus intereses comerciales, y después de haber tenido éxito, comenzó a buscar formas de invertir en el deporte del motor, incluida la ayuda a pilotos jóvenes.

En el invierno de 2007-2008, Wolff fue contactado por Timo Rumpfkeil, el jefe de la Academia Motopark del equipo de Fórmula Renault, con el objetivo de ayudar a Valtteri Bottas. Inicialmente decidió no hacerlo, ya que se había quedado decepcionado por las inversiones anteriores en pilotos.

"Cuando comencé la inversión en automovilismo, me involucré más", dijo Wolff en un video de Mercedes. “En cierto modo, traté de devolver a los pilotos jóvenes lo que me faltó, y eso fue financiamiento y orientación”.

"Un día me llamó un amigo que dirigía un equipo de Fórmula Renault en Alemania, Timo, y él dijo: 'Hay un chico excepcional que está compitiendo para un equipo privado finlandés con poco financiamiento y está muy al frente de la parrilla, y lo llevaré para el año que viene. No tiene ningún manager”.

"Y dije:" No, muchas gracias, he tenido malas experiencias con algunos pilotos que estaban agradecidos cuando carecían de apoyo, y los Campeones del Mundo se olvidaron una vez que comenzaron a ganar dinero. No quiero hacer esto ". Y él dijo:" Lo suficientemente justo ".

Bottas compitió debidamente para Motopark y demostró ser exitoso en la serie Formula Renault NEC 2008

"Unos meses más tarde [Rumpfkeil] me llamó y me dijo: 'Solo quería decirte que Valtteri ganó sus dos primeras carreras de Fórmula Renault'. Yo le respondí: 'Eso era lo esperado, ¿no lo dijiste?’, a lo que él me respondió: ‘Sí, pero ganó la primera carrera con 27 segundos al segundo lugar, y la segunda carrera con 24 segundos’. Eso estaba bien, pero era inusual".

"Y luego Valtteri llamó y me preguntó si podría conocerme. Nos reunimos y él entró en la oficina y dijo: 'No estoy interesado en buscar un manager, solo quiero tu consejo, porque hay pocos grupos que están interesados ​​en apoyarme, y me gustaría escuchar tu opinión”.

"Le di mi sincera opinión, y terminamos con cuatro inversores, un amigo mío, Willi, Mika Hakkinen y Didier Coton para ayudar a Valtteri en su carrera".

Valtteri Bottas, Team Motopark Photo by: Alexander Trienitz

Para Wolff, ese día Bottas le causó una fuerte impresión. “Vino solo, no estaba con ningún padre, estaba nevando afuera y solo vestía un jersey. Era de una manera como él: feroz, competitivo, resistente, pero tenía este caparazón del chico finlandés tranquilo y agradable, pero debajo existe un tipo competitivo muy terco y fuerte”.

El ahora director del equipo Mercedes también recordó la primera vez que se encontró con Lewis Hamilton. Aunque ambos compitieron en una prueba de Donington Park en octubre de 2002, donde Wolff dice que también escuchó por primera vez el nombre de su futura esposa Susie Stoddart, que corría en la Fórmula Renault, su primer encuentro cercano fue en una prueba de F3 en Europa dos años después.

“Era un test de pretemporada en F3. Acababa de dar el salto de la Fórmula Renault y uno de mis pilotos estaba dentro del equipo ART, que era el equipo al que había que vencer en ese entonces”.

“Recuerdo haber visitado a mi piloto en Valencia. Lewis se acercó al garaje (su equipo no era tan competitivo como lo era ART) y miró el auto. Recuerdo que este joven se veía muy interesado y curioso por ver qué pasaba en el otro garaje. Esa fue la primera vez que lo vi”.

